La boda de Marieta y Suso en Toledo: así es la lujosa finca donde se casaron ante más de 200 invitados

Un enlace matrimonial tiene que ser idílico, mágico y, sobre todo, inolvidable. Para ello, el lugar que acoge este tipo de celebraciones debe cumplir con unas condiciones muy especiales, que la finca de lujo donde Marieta y Suso Álvarez han sellado su amor este fin de semana en Toledo supera con creces.

El pasado viernes 4 de julio, se celebró una de las bodas más televisivas del año, como ha sido la unión en matrimonio de Marieta y Suso Álvarez, dos reconocidas personalidades de la pequeña pantalla que, tras el “si quiero”, celebraron el banquete en uno de los emplazamientos más lujosos de la ciudad imperial. Concretamente, en el Cigarral del Ángel de Toledo.

Se trata de uno de los lugares más emblemáticos de toda la región, un lugar con vistas privilegiadas a orillas del río Tajo, edificios históricos y amplios espacios ajardinados, donde la pareja ha reunido a familiares, amigos y numerosos rostros de la televisión para su espectacular ceremonia con más de 200 invitados que pudieron disfrutar de un suculento menú de 40.000 euros.

La boda de Marieta y Suso ha sido uno de los compromisos matrimoniales entre celebridades españolas más esperados del año, y tanto la fecha como el lugar para la celebración, han sido algunos de los datos más aguardados por la pareja, hasta que ambos hicieron público a través de sus redes sociales los avances de su historia, como la emocionante pedida de mano de Suso a Marieta junto al mar en una escapada veraniega, a la que ella respondió “por supuesto que sí”. Un ritual que ha culminado durante el pasado viernes en este cigarral de lujo en Toledo.

El encanto de un lugar histórico dedicado al deleite y el sosiego

Las fincas señoriales y de recreo ubicadas a las orillas del río Tajo para aprovechar la frescura y vegetación que proporciona sus riberas, son tradicionalmente denominadas “cigarrales”. Estas impresionantes viviendas de descanso incluyen amplios terrenos que combinan jardines, huertos, miradores, ermitas y palacetes con grandes salones y aposentos. Sin duda, el Cigarral del Ángel de Toledo es el más lujoso y espectacular de todos ellos, y cuenta con 10 siglos de historia.

Sus orígenes se remontan a la dominación árabe cuando, en el siglo XI, se levantó sobre los restos de un palacio de verano romano un lugar donde el gobernados árabe pudiera disfrutar del descanso y el retiro que ofrece el lugar.

En los últimos 200 años, el Cigarral del Ángel de Toledo dejó de ser un convento para convertirse en una residencia privada vacacional, siendo una de sus últimas propietarias la poetisa, escritora y compositora, Fina Calderón, quien hizo del Cigarral un centro de encuentro y actividades culturales de relevancia internacional.

En la actualidad, el Cigarral del Ángel de Toledo se encuentra perfectamente conservado y restaurado, con varios patios, terrazas y jardines, formando un conjunto inigualable que lo convierte en un lugar exclusivo para la celebración de bodas y eventos en Toledo.