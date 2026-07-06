PREVISIÓN
Lo peor está por llegar: Toledo vivirá este lunes uno de los días "más sofocantes" de todo el verano
La Aemet activa el aviso naranja en Toledo por temperaturas de hasta 40 grados antes del inicio de la segunda ola de calor del verano.
Zonas de 30 provincias de nueve comunidades autónomas están en aviso por temperaturas de entre 36 y 42 grados, antes de que este domingo llegue la segunda ola de calor del verano a España. La predicción de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), recogida por Servimedia, indica que 12 provincias de seis comunidades autónomas tienen aviso naranja, es decir, de peligro importante.
Entre ellas figuran A Coruña (37 grados en el suroeste), Ourense (39 en el Miño y 38 en el noroeste y Valdeorras), Pontevedra (38 en el Miño y 37 en Rías Baixas) y Girona (37 en el Ampurdán).
El resto se encuentra en el cuadrante suroeste: Badajoz (40 a 41), Cáceres (39 a 41), Córdoba y Sevilla (40 en la Campiña), Huelva (40 en El Andévalo y El Condado, y 39 en el litoral), Jaén (40 en Sierra Morena, El Condado y el valle del Guadalquivir), Madrid (39 en el área metropolitana y el corredor del Henares, y 37 en la sierra) y Toledo (40 en el valle del Tajo).
Los demás avisos por calor son de nivel amarillo -peligro bajo- por temperaturas de 34 a 39 grados, algunos en el resto de Córdoba, Huelva, Madrid, Pontevedra, Sevilla y Toledo, y otros en Ciudad Real, Cuenca, Huesca, Salamanca y Valladolid al completo.
También hay aviso amarillo en zonas de A Coruña, Albacete, Ávila, Barcelona, Cádiz, Girona, Granada, Guadalajara, Jaén, León, Lleida, Lugo, Ourense, Tarragona, Valencia, Zamora y Zaragoza.
Por otro lado, el tiempo estable continuará en la península con cielos en general poco nubosos, despejados o con nubes altas, excepto en el Cantábrico, donde el flujo atlántico dejará intervalos nubosos matinales tendiendo a despejar, y en el Estrecho, donde se darán algunas nubes bajas.
Se espera que durante la tarde se produzcan nubes de evolución en zonas del centro, sin descartar que puedan dar lugar a alguna tormenta o chubasco aislado. En Canarias habrá intervalos nubosos en el norte de las islas más montañosas y cielos poco nubosos en las más orientales y al sur del archipiélago.
Las temperaturas subirán sobre todo en Galicia, las provincias cantábricas, zonas de la Comunidad de Madrid, Castilla-La Mancha, Andalucía, Baleares y Canarias.
Las ciudades más calurosas de España
Las capitales más calurosas serán Badajoz (41 grados), Ourense (41) y Cáceres, Ciudad Real, Córdoba, Jaén, Sevilla y Toledo (40), mientras que suavizará en Ceuta, Las Palmas de Gran Canaria, San Sebastián y Santander (26).
Los termómetros alcanzarán entre 37 y 39 grados en buena parte de la península, excepto en el Cantábrico, los litorales mediterráneos y las zonas de mayor altitud.
En los valles del Tajo, Guadiana y Guadalquivir, así como en el oeste de Andalucía y puntualmente en Galicia y el valle del Ebro, podrán alcanzarse entre 39 y 41 grados.
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