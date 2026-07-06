Lo peor está por llegar: Toledo vivirá este lunes uno de los días "más sofocantes" de todo el verano

Zonas de 30 provincias de nueve comunidades autónomas están en aviso por temperaturas de entre 36 y 42 grados, antes de que este domingo llegue la segunda ola de calor del verano a España. La predicción de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), recogida por Servimedia, indica que 12 provincias de seis comunidades autónomas tienen aviso naranja, es decir, de peligro importante.

Entre ellas figuran A Coruña (37 grados en el suroeste), Ourense (39 en el Miño y 38 en el noroeste y Valdeorras), Pontevedra (38 en el Miño y 37 en Rías Baixas) y Girona (37 en el Ampurdán).

El resto se encuentra en el cuadrante suroeste: Badajoz (40 a 41), Cáceres (39 a 41), Córdoba y Sevilla (40 en la Campiña), Huelva (40 en El Andévalo y El Condado, y 39 en el litoral), Jaén (40 en Sierra Morena, El Condado y el valle del Guadalquivir), Madrid (39 en el área metropolitana y el corredor del Henares, y 37 en la sierra) y Toledo (40 en el valle del Tajo).

Los demás avisos por calor son de nivel amarillo -peligro bajo- por temperaturas de 34 a 39 grados, algunos en el resto de Córdoba, Huelva, Madrid, Pontevedra, Sevilla y Toledo, y otros en Ciudad Real, Cuenca, Huesca, Salamanca y Valladolid al completo.

También hay aviso amarillo en zonas de A Coruña, Albacete, Ávila, Barcelona, Cádiz, Girona, Granada, Guadalajara, Jaén, León, Lleida, Lugo, Ourense, Tarragona, Valencia, Zamora y Zaragoza.

Por otro lado, el tiempo estable continuará en la península con cielos en general poco nubosos, despejados o con nubes altas, excepto en el Cantábrico, donde el flujo atlántico dejará intervalos nubosos matinales tendiendo a despejar, y en el Estrecho, donde se darán algunas nubes bajas.

Se espera que durante la tarde se produzcan nubes de evolución en zonas del centro, sin descartar que puedan dar lugar a alguna tormenta o chubasco aislado. En Canarias habrá intervalos nubosos en el norte de las islas más montañosas y cielos poco nubosos en las más orientales y al sur del archipiélago.

Las temperaturas subirán sobre todo en Galicia, las provincias cantábricas, zonas de la Comunidad de Madrid, Castilla-La Mancha, Andalucía, Baleares y Canarias.

Las ciudades más calurosas de España

Las capitales más calurosas serán Badajoz (41 grados), Ourense (41) y Cáceres, Ciudad Real, Córdoba, Jaén, Sevilla y Toledo (40), mientras que suavizará en Ceuta, Las Palmas de Gran Canaria, San Sebastián y Santander (26).

Los termómetros alcanzarán entre 37 y 39 grados en buena parte de la península, excepto en el Cantábrico, los litorales mediterráneos y las zonas de mayor altitud.

En los valles del Tajo, Guadiana y Guadalquivir, así como en el oeste de Andalucía y puntualmente en Galicia y el valle del Ebro, podrán alcanzarse entre 39 y 41 grados.