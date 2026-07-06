Castilla-La Mancha destina más de un millón de euros a renovar la Ronda Suroeste de Toledo

La Ronda Suroeste de Toledo (CM-40) contará con una inversión superior al millón de euros para mejorar el estado de una de las infraestructuras viarias más transitadas de la provincia. La actuación, llevada a cabo por el Gobierno de Castilla-La Mancha, permitirá renovar el pavimento de una vía clave para la movilidad de la ciudad y de su área metropolitana, además de ser el principal acceso al parque temático Puy du Fou, que el año pasado recibió más de 1,7 millones de visitantes.

El director general de Carreteras del Gobierno regional, David Merino, visitó el desarrollo de los trabajos y explicó que la actuación se centrará en el fresado y reposición del pavimento del carril derecho destinado al tráfico pesado en ambas calzadas, una zona que presentaba importantes deterioros debido al elevado volumen de circulación. Además, también se actuará sobre el firme de dos enlaces que se encuentran en mal estado.

Por algunos tramos de la CM-40 circulan 17.000 vehículos diarios

Según detalló Merino, la CM-40 soporta un tráfico creciente que alcanza en algunos de sus tramos hasta 17.000 vehículos al día, "gran parte de ellos vehículos pesados". Esta circunstancia, unida al constante flujo de visitantes de Puy du Fou, ha acelerado el desgaste del pavimento y ha hecho necesaria una intervención integral para recuperar sus condiciones de seguridad y confort.

Las obras forman parte del contrato de Mantenimiento de Firmes adjudicado por el Gobierno regional el pasado mes de febrero. Gracias a este programa ya se han ejecutado actuaciones en distintos puntos de la provincia, como la CM-410 entre Mora y Tembleque, la variante de la CM-4019 en Mora, la rehabilitación de la CM-4004 entre Alameda de la Sagra y Añover de Tajo o el refuerzo del firme de la CM-4001 en la variante de Mocejón.

Hasta la fecha, este contrato ha permitido invertir 4,1 millones de euros para mejorar 36 kilómetros de carreteras en la provincia de Toledo. Sin embargo, el Ejecutivo autonómico prevé ampliar de forma progresiva estas actuaciones durante los próximos meses. El objetivo es alcanzar una inversión global de 25 millones de euros destinada a la mejora de 220 kilómetros de la red regional de carreteras en la provincia.

Dentro de esa planificación también se encuentran otras actuaciones que ya están en marcha o que comenzarán próximamente, como el acondicionamiento de la CM-4167 entre Urda y la N-401, la mejora de la CM-4050 entre Polán y Burujón, así como los futuros trabajos previstos en la CM-3001 entre Villatobas y Lillo y en la CM-4160 entre Calera y Chozas y Alcaudete de la Jara.