Toledo se prepara para sofocar un fin de semana de calor extremo con máximas de 40 grados

Tras un leve respiro climatológico, las temperaturas volverán a aumentar durante este fin de semana en la provincia de Toledo, llegando a alcanzar máximas de 40 grados durante la jornada del sábado y el domingo, lo que significará la activación de la alerta naranja en gran parte del territorio, según informa la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET).

El calor se sentirá con mayor intensidad conforme avance la jornada del viernes, en la que se espera que el mercurio llegue a marcar los 38 grados de máxima, con cielos poco nubosos o despejados. La alerta amarilla se activará a partir de las 13:00 horas en la zona occidental de la provincia, abarcando las localidades de Talavera de la Reina, Torrijos, Illescas o Seseña, además de otras localidades, incluyendo la capital toledana. En cuanto a los niveles mínimos, se registrarán temperaturas algo más moderadas que se establecerán en torno a los 20 grados.

El calor extremo se asentará en la provincia de Toledo durante las jornadas del sábado y el domingo, cuando los termómetros alcancen los 40 grados de máxima. Será durante estos días cuando la AEMET active los avisos de alerta naranja, que se producirán sobre las mismas zonas que en la jornada anterior, en la zona occidental de la provincia. La nubosidad será escasa o nula.

En cuanto a las mínimas, las noches toledanas no llegarán a ser del todo tropicales, marcando los 22 grados durante la noche del sábado y 23 el domingo. Las mínimas irán en aumento una vez pasado el fin de semana, pronosticando 24 y 25 grados de temperatura para las noches del lunes y el martes, respectivamente.

Recomendaciones durante avisos y alertas

La activación de los distintos avisos establecidos por la AEMET requiere tener en cuenta algunas recomendaciones. Ante una alerta amarilla, las autoridades recomiendan extremar las precauciones si se realizan actividades al aire libre, así como desplazamientos por carretera. Aunque el nivel de aviso indica un riesgo moderado, los fenómenos meteorológicos previstos pueden ocasionar incidencias puntuales.

En el caso de aviso por alerta naranja, la exposición al aire libre tiene un riesgo mucho mayor, por lo que las recomendaciones limitan al máximo los desplazamientos, así como las actividades en exteriores. En este caso, las autoridades aconsejan una buena hidratación, mantenerse en lugares frescos y ventilados, sobre todo, las personas adultas mayores y menores, y no exponerse al sol durante las horas centrales del día.

El tiempo en el resto de provincias en Castilla – La Mancha

El resto de provincias de la comunidad experimentará del mismo modo un aumento de las temperaturas, también se activará el aviso de alerta amarilla, sin que la AEMET estime necesario superar estos niveles de prevención, por el momento.

Los territorios de la provincia de Ciudad Real, Cuenca, Guadalajara y Albacete occidental, mantendrán el aviso amarillo activado durante todo el fin de semana. El calor intenso también será protagonista en estas zonas, siendo la provincia de Ciudad Real la más calidad con 39 grados de máxima.

Las temperaturas oscilarán entre los 19 y los 35 grados en Albacete; entre los 22 y los 39 en Ciudad Real; entre 17 y los 36 grados en Cuenca; y entre 17 y 37 grados en Guadalajara.

Los cielos estarán poco nubosos o despejados, con alguna nube baja en el sur de Albacete de madrugada que podría ir con brumas o bancos asociados y, durante las horas centrales, intervalos de nubosidad de evolución en Ciudad Real y en Cuenca.