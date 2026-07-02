Los bibliobuses seguirán recorriendo los pueblos de Toledo hasta 2027 para llevar la cultura al medio rural

Los municipios más aislados del entorno rural toledano continuarán recibiendo la visita el Bibliobús. La iniciativa ha sido prorrogada por la Diputación de Toledo en la Junta de Gobierno hasta el 16 de junio de 2027, un convenio de colaboración suscrito con la Consejería de Educación, Cultura y Deportes de la Junta de Comunidades de Castilla – La Mancha para la prestación de servicio bibliotecario en las localidades de la provincia.

Concretamente, son dos bibliobuses los que visitan las localidades para ofrecer el servicio de préstamos de libros. La iniciativa, que se inauguró en 1973 y llegó hasta disponer de siete vehículos, permite dar continuidad al fomento de la cultura a través del acceso a libros, publicaciones, materiales audiovisuales y otros recursos bibliotecarios a todas aquellas localidades que no disponen de biblioteca pública.

De este modo, la Diputación de Toledo autoriza una inversión total de 228.185,82 euros para garantizar la prestación del servicio. La institución provincial continuará asumiendo los recursos humanos y materiales que le corresponden dentro del convenio, contribuyendo al mantenimiento de una red que resulta fundamental para la cohesión territorial y el desarrollo cultural en el medio rural.

Los bibliobuses dan servicio a 70 poblaciones y organizan clubes de lectura

Actualmente, la red de bibliobuses tiene sede en Talavera de la Reina y Toledo, y dan servicio a 70 poblaciones, visitando las poblaciones con una frecuencia aproximada de tres semanas.

Además del tradicional servicio de préstamo de fondos documentales, los bibliobuses de la provincia de Toledo realizan campañas de animación a la lectura, clubes de lectura en ruta y cuentan con el servicio Pide y Recibe así como los servicios de la Red de Bibliotecas Públicas de Castilla-La Mancha como eBiblio y eFilm Castilla-La Mancha.

Dado el trato intermitente que los bibliobuses establecen con sus usuarios, se han establecido vías de comunicación para resolver dudas, reservar libros o averiguar cuando será la próxima visita al municipio de estas bibliotecas sobre ruedas, tanto de manera telefónica como a través de email.

Teléfonos

Bibliobús "A": 680220954

Bibliobús "B": 680220956

Correo electrónico

Bibliobús "A": bibliobussagra1@jccm.es

Bibliobús "B": bibliobustalavera2@jccm.es