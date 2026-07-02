Controlado el incendio forestal de Toledo tras una noche de confinamiento y cortes de carreteras

Durante la noche del pasado miércoles, a las 22:00 horas aproximadamente, se detectó un incendio forestal en la localidad toledana de Borox, decretándose una situación operativa de nivel 2 por el Plan INFOCAM del Gobierno de Castilla – La Mancha. Debido a la afección por humo en la zona, se estimó cortar la carretera TO-2437 como medida preventiva, además de confinar a parte de una urbanización de la localidad toledana durante toda la madrugada.

Desde el momento de su detección, se han movilizado 19 equipos de INFOCAM con 84 personas, todos ellos terrestres, ya que el dispositivo no permitía la intervención por el aire dado que la noche se echaba encima. Pasada la madrugada, se pudo perimetrar la zona y posteriormente controlar las llamas, disminuyendo así la peligrosidad al nivel 0. Ahora, el incendio forestal se considera inofensivo, pero todavía no se ha extinguido del todo. El confinamiento de la urbanización ya se ha levantado y los vecinos de Borox respiran tranquilos mientras vuelven a la normalidad.

Aún se desconoce el origen del fuego

Según ha trasladado en Radio Castilla – La Mancha la alcaldesa de Borox, Soledad Delgado, actualmente se mantienen trabajando cinco medios y 20 personas sobre el terreno. Aún no se tiene la certeza del origen del incendio, aunque se habla que se pudo producir a causa de alguna intervención en el polígono industrial, pero la alcaldesa no ha confirmado este extremo y asegura que se sigue investigado para esclarecer lo ocurrido.

Delgado ha afirmado que en algunos momentos se temió que el fuego alcanzase las viviendas, algo que no ocurrió gracias a la rápida intervención de los bomberos. También ha explicado que había dos puntos de lenguas de fuego activas. El verano castellanomanchego, uno de los más áridos del país, hace que la región se encuentre en un alto nivel de riesgo de incendio forestal, según AEMET. Más concretamente, en la zona occidental de la comunidad, en las provincias de Toledo y Ciudad Real.