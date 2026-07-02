Loquillo, Leire Martínez y Pole actuarán en las Ferias de Toledo 2026: consulta todos los conciertos

Ya han sido presentados los artistas que participaran en los conciertos de las ferias de Toledo 2026. La programación musical se celebrará del 13 al 16 de agosto en el recinto ferial de La Peraleda y la Plaza del Ayuntamiento. La entrada a los conciertos será gratuita, a excepción de Loquillo, que tendrá un coste de 40 euros.

El ciclo de música en directo comenzará el jueves 13 de agosto con la actuación del mítico rockero madrileño, Loquillo, y que contará con Alejo como telonero. El siguiente día, el viernes 14 agosto, será el turno de la excomponente del grupo La Oreja de Van Gogh, Leire Martínez, que también contará con el apoyo de los artistas Mayo, Totote y Silvia G.

El sábado 15 de agosto estará dedicado a artistas locales de la ciudad imperial, con agrupaciones, bandas y Djs toledanos como protagonistas de la noche. Este día lo encabezará la música urbana del reconocido artista Pole, a quien le seguirá Mauri y Mallo, para posteriormente ceder espacio a diferentes sesiones de Djs locales hasta “altas horas de la madrugada”, según ha indicado el concejal de Festejos, José Vicente García, durante la presentación de este ciclo de conciertos.

Por último, el domingo 16 de agosto, se cerrará el ciclo de conciertos a cargo de la banda La Rock-A, en el recinto Ferial de La Peraleda y, al mismo tiempo, José Manuel Soto actuará en la Plaza del Ayuntamiento en un concierto dirigido a un público familiar y adulto que completará la oferta musical de estas fiestas.

El concejal también ha recordado que este anuncio constituye únicamente un avance de la programación y que en las próximas semanas se presentará el programa completo de las Ferias y Fiestas de Toledo 2026, que incluirá todas las actividades culturales, infantiles, familiares y de ocio previstas.

Arrancan las fiestas del barrio de Santa Bárbara

Del miércoles 1 al domingo 5 de julio, el barrio de Santa Bárbara de Toledo celebra sus festividades con una amplia programación durante cinco días repletos de ambiente y diversión. Entre las principales actividades, se destacan las actuaciones musicales y la fiesta de la espuma, entre otras destinadas al público infantil.

El cartel de esta edición contará con un concierto tributo a David Bisbal el viernes 4 de julio, además de sesiones de DJs y coros. Pero el día fuerte será el sábado 5 de julio, con la actuación de Manrocke, una banda musical de estilo pop-rock que acostumbra a sorprender a su público con emoción, sátira y, sobre todo, haciendo reir con su peculiar puesta en escena.