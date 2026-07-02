Toledo se suma de nuevo a la campaña ‘Mójate por la Esclerosis Múltiple’ con una jornada solidaria el 5 de julio

Los ayuntamientos mediante un convenio de colaboración ceden sus espacios para que la Asociación pueda dar difusión de su trabajo y conseguir donaciones. El concejal de Deportes, Medioambiente y Río Tajo, Rubén Lozano ha firmado el miércoles 1 de julio junto a la presidente de la Asociación de Esclerosis Múltiple de Toledo, ADEMTO, Pilar Gallego, un convenio de colaboración para desarrollar la campaña "Mójate por la Esclerosis Múltiple", que se celebrará el próximo domingo, 5 de julio, en la piscina de la Escuela Central de Educación Física.

El concejal ha destacado que por tercer año consecutivo el Ayuntamiento de Toledo colabora en esta tarea tan "constructiva, favorecedora y enriquecedora" por la difusión y la solidaridad que se consigue. Además, destacó la importancia del uso de entornos lúdicos y de aprendizaje "sobre una enfermedad que afecta a 58 mil personas en España".

Además, Rubén Lozano ha anunciado que para el próximo 6 de septiembre se efectuará una carrera solidaria en el barrio de Santa María Benquerencia, "para poner en valor el trabajo de ADEMTO en su día a día en beneficio de los enfermos de esclerosis y sus familiares".

"Los enfermos de esclerosis queremos curarnos"

Pilar Gallego ha manifestado que la Asociación, que celebra su 30º aniversario este año, mantendrá sus puertas abiertas todo el verano y anunció, que a fin de año se celebrará una jornada científica "porque los enfermos de esclerosis queremos curarnos, y para ello necesitamos investigación, esta enfermedad no tiene cura, pero los tratamientos avanzan rápido y funcionan muy bien, el diagnóstico precoz es fundamental".

Por consiguiente, La presidente de la asociación ha destacado la importancia de unos datos que confirman que "cada cinco horas se diagnostica un nuevo cao de esclerosis, 1900 personas cada año con edades que oscilan entre los 20 y los 40 años siendo las mujeres el mayor porcentaje".