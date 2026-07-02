Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Madrid XploraMayores LGTBIVicente AleixandreLa Mano de DiosCalendario LaLigaCocido madrileñoOla de calorLa Casita AyusoExamen Inglés PAU
instagramlinkedin

ORGULLO 2026

José María, Mr Gay Castilla-La Mancha: "Todavía hay personas que no viven plenamente su orientación sexual"

El representante de Castilla-La Mancha, José María Uceda, aspira a ser un referente para la visibilidad LGTBIQ+ en el mundo rural

José María Uceda es el representante de Castilla-La Mancha en Mr Gay España 2026

José María Uceda es el representante de Castilla-La Mancha en Mr Gay España 2026

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Inés Valero

Toledo

A sus 44 años, José María Uceda, natural de la localidad toledana de Palomeque, llega a la final de Mr Gay España "la ilusión de representar a muchas personas que todavía sienten miedo a mostrarse tal y como son y demostrar que nunca es tarde para vivir con orgullo y autenticidad".

Es el representante de Castilla-La Mancha en la gala que se celebra este próximo viernes, 3 de julio, en la Plaza de España de Madrid, dentro de la programación del MADO.

Afronto esta experiencia como una oportunidad para ayudar a otros

José María Uceda

— Representante de Castilla-La Mancha en Mr Gay España

Vivir en un pueblo de poco más de 1.000 habitantes, en lo que hoy en día se denomina la España vaciada, no le ha frenado para mostrarse tal y como es. Y así lo reivindica a poco más de 24 horas de desfilar ante miles de personas en el Orgullo 2026 de la capital. Aunque el miedo al qué dirán o la falta de referentes pueden dificultar el camino hacia la libertad, y más en el mundo rural, con el paso de los años aprendió a "vivir con naturalidad su realidad y hoy afronto esta experiencia como una oportunidad para ayudar a otros".

Celador sanitario, José Manuel trabaja en un hospital con "vocación de servicio y cercanía hacia los demás". Y es que, quienes le conocen destacan de él su carácter amable, su capacidad de escucha y su compromiso con las personas que le rodean.

El representante manchego en Mr Gay España disfruta viajando, descubriendo nuevos lugares y pasando tiempo en la naturaleza. Entre sus aficiones también destaca compartir momentos con sus amistades y con su familia, a la que considera "uno de los pilares fundamentales de mi vida". Mantiene un estilo de vida activo y busca experiencias que le permitan seguir aprendiendo y creciendo tanto en el plano personal como humano.

"El orgullo también pertenece a los pueblos"

Su candidatura a Mr Gay España 2026 nace con el propósito de dar visibilidad a una realidad que, a su juicio, sigue siendo poco visible fuera de las grandes ciudades. Considera que todavía hay muchas personas que no viven con libertad su orientación sexual por miedo al rechazo social y cree que compartir experiencias reales puede ayudar a derribar prejuicios y convertirse en un referente para quienes atraviesan situaciones similares.

Comprometido con la defensa de la diversidad, José María apuesta por construir una sociedad más inclusiva y respetuosa, en la que nadie tenga que ocultar quién es para sentirse aceptado.

Noticias relacionadas y más

Por ello, se identifica plenamente con la campaña #OrgulloEnMiPueblo, una iniciativa que pone el foco en la realidad de las personas LGTBIQ+ que viven en pequeños municipios y que, en muchos casos, siguen encontrando obstáculos para vivir su identidad con normalidad. Su mensaje es claro: el orgullo también pertenece a los pueblos y la diversidad debe celebrarse en cualquier rincón, sin importar su tamaño o ubicación.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Clara Sánchez, académica de la RAE: 'La reencarnación me parece una idea maravillosa, está presente en la naturaleza
  2. Filtrado el examen de Lengua Castellana y Literatura de la PAU de julio de Madrid: ¿mucho más difícil que el de la convocatoria ordinaria?
  3. Almeida anuncia más de 2.000 nuevas plazas para Policía, Bomberos y Samur, y un centro integral de emergencias en Hortaleza
  4. El mejor parque de Madrid para andar en verano: 'Salir cinco días a la semana una hora se traduce como 78.000 calorías al año
  5. El oasis residencial de Iker Jiménez y Carmen Porter: así son la biblioteca gigante y piscina al norte de Madrid de los presentadores de 'Horizonte
  6. Javier Carazo: 'La Comunidad de Madrid va a ser la primera región de España en instalar cajeros automáticos en todos sus municipios
  7. Toledanos, aquí tenemos la solución definitiva para combatir el calor en verano: cuatro piscinas naturales a menos de una hora en coche
  8. El filósofo madrileño José Ortega y Gasset ya adelantaba: 'Yo soy yo y mis circunstancias, y si no la salvo a ella no me salvo yo

José María, Mr Gay Castilla-La Mancha: "Todavía hay personas que no viven plenamente su orientación sexual"

Finalizadas las obras en la Ronda del Granadal (Toledo): transformado en un espacio verde y de convivencia para los vecinos

Finalizadas las obras en la Ronda del Granadal (Toledo): transformado en un espacio verde y de convivencia para los vecinos

Buenas noticias para los conductores de Toledo: la ORA será gratis por las tardes durante julio y agosto

Buenas noticias para los conductores de Toledo: la ORA será gratis por las tardes durante julio y agosto

Toledanos, aquí tenemos la solución definitiva para combatir el calor en verano: cuatro piscinas naturales a menos de una hora en coche

Toledanos, aquí tenemos la solución definitiva para combatir el calor en verano: cuatro piscinas naturales a menos de una hora en coche

La historia de la Cofradía del Valle de Toledo queda registrada gracias al trabajo liderado por el escritor toledano Julio Porres

La historia de la Cofradía del Valle de Toledo queda registrada gracias al trabajo liderado por el escritor toledano Julio Porres

Los venezolanos de Toledo respiran aliviados tras lograr contactar con sus familiares después de los terremotos: "fueron horas de mucha angustia"

Los venezolanos de Toledo respiran aliviados tras lograr contactar con sus familiares después de los terremotos: "fueron horas de mucha angustia"

Cae la pandilla que te quitó la silla: tres detenidos por robar mobiliario de bares en Madrid y Toledo valorado en 40.000 euros

Cae la pandilla que te quitó la silla: tres detenidos por robar mobiliario de bares en Madrid y Toledo valorado en 40.000 euros

Subway y sus bocadillos aterrizan en Toledo y Castilla-La Mancha: esta es la ubicación del primer local recién abierto

Subway y sus bocadillos aterrizan en Toledo y Castilla-La Mancha: esta es la ubicación del primer local recién abierto