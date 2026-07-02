ORGULLO 2026
José María, Mr Gay Castilla-La Mancha: "Todavía hay personas que no viven plenamente su orientación sexual"
El representante de Castilla-La Mancha, José María Uceda, aspira a ser un referente para la visibilidad LGTBIQ+ en el mundo rural
A sus 44 años, José María Uceda, natural de la localidad toledana de Palomeque, llega a la final de Mr Gay España "la ilusión de representar a muchas personas que todavía sienten miedo a mostrarse tal y como son y demostrar que nunca es tarde para vivir con orgullo y autenticidad".
Es el representante de Castilla-La Mancha en la gala que se celebra este próximo viernes, 3 de julio, en la Plaza de España de Madrid, dentro de la programación del MADO.
Afronto esta experiencia como una oportunidad para ayudar a otros
Vivir en un pueblo de poco más de 1.000 habitantes, en lo que hoy en día se denomina la España vaciada, no le ha frenado para mostrarse tal y como es. Y así lo reivindica a poco más de 24 horas de desfilar ante miles de personas en el Orgullo 2026 de la capital. Aunque el miedo al qué dirán o la falta de referentes pueden dificultar el camino hacia la libertad, y más en el mundo rural, con el paso de los años aprendió a "vivir con naturalidad su realidad y hoy afronto esta experiencia como una oportunidad para ayudar a otros".
Celador sanitario, José Manuel trabaja en un hospital con "vocación de servicio y cercanía hacia los demás". Y es que, quienes le conocen destacan de él su carácter amable, su capacidad de escucha y su compromiso con las personas que le rodean.
El representante manchego en Mr Gay España disfruta viajando, descubriendo nuevos lugares y pasando tiempo en la naturaleza. Entre sus aficiones también destaca compartir momentos con sus amistades y con su familia, a la que considera "uno de los pilares fundamentales de mi vida". Mantiene un estilo de vida activo y busca experiencias que le permitan seguir aprendiendo y creciendo tanto en el plano personal como humano.
"El orgullo también pertenece a los pueblos"
Su candidatura a Mr Gay España 2026 nace con el propósito de dar visibilidad a una realidad que, a su juicio, sigue siendo poco visible fuera de las grandes ciudades. Considera que todavía hay muchas personas que no viven con libertad su orientación sexual por miedo al rechazo social y cree que compartir experiencias reales puede ayudar a derribar prejuicios y convertirse en un referente para quienes atraviesan situaciones similares.
Comprometido con la defensa de la diversidad, José María apuesta por construir una sociedad más inclusiva y respetuosa, en la que nadie tenga que ocultar quién es para sentirse aceptado.
Por ello, se identifica plenamente con la campaña #OrgulloEnMiPueblo, una iniciativa que pone el foco en la realidad de las personas LGTBIQ+ que viven en pequeños municipios y que, en muchos casos, siguen encontrando obstáculos para vivir su identidad con normalidad. Su mensaje es claro: el orgullo también pertenece a los pueblos y la diversidad debe celebrarse en cualquier rincón, sin importar su tamaño o ubicación.
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