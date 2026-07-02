José María, Mr Gay Castilla-La Mancha: "Todavía hay personas que no viven plenamente su orientación sexual"

A sus 44 años, José María Uceda, natural de la localidad toledana de Palomeque, llega a la final de Mr Gay España "la ilusión de representar a muchas personas que todavía sienten miedo a mostrarse tal y como son y demostrar que nunca es tarde para vivir con orgullo y autenticidad".

Es el representante de Castilla-La Mancha en la gala que se celebra este próximo viernes, 3 de julio, en la Plaza de España de Madrid, dentro de la programación del MADO.

Afronto esta experiencia como una oportunidad para ayudar a otros José María Uceda — Representante de Castilla-La Mancha en Mr Gay España

Vivir en un pueblo de poco más de 1.000 habitantes, en lo que hoy en día se denomina la España vaciada, no le ha frenado para mostrarse tal y como es. Y así lo reivindica a poco más de 24 horas de desfilar ante miles de personas en el Orgullo 2026 de la capital. Aunque el miedo al qué dirán o la falta de referentes pueden dificultar el camino hacia la libertad, y más en el mundo rural, con el paso de los años aprendió a "vivir con naturalidad su realidad y hoy afronto esta experiencia como una oportunidad para ayudar a otros".

Celador sanitario, José Manuel trabaja en un hospital con "vocación de servicio y cercanía hacia los demás". Y es que, quienes le conocen destacan de él su carácter amable, su capacidad de escucha y su compromiso con las personas que le rodean.

El representante manchego en Mr Gay España disfruta viajando, descubriendo nuevos lugares y pasando tiempo en la naturaleza. Entre sus aficiones también destaca compartir momentos con sus amistades y con su familia, a la que considera "uno de los pilares fundamentales de mi vida". Mantiene un estilo de vida activo y busca experiencias que le permitan seguir aprendiendo y creciendo tanto en el plano personal como humano.

"El orgullo también pertenece a los pueblos"

Su candidatura a Mr Gay España 2026 nace con el propósito de dar visibilidad a una realidad que, a su juicio, sigue siendo poco visible fuera de las grandes ciudades. Considera que todavía hay muchas personas que no viven con libertad su orientación sexual por miedo al rechazo social y cree que compartir experiencias reales puede ayudar a derribar prejuicios y convertirse en un referente para quienes atraviesan situaciones similares.

Comprometido con la defensa de la diversidad, José María apuesta por construir una sociedad más inclusiva y respetuosa, en la que nadie tenga que ocultar quién es para sentirse aceptado.

Por ello, se identifica plenamente con la campaña #OrgulloEnMiPueblo, una iniciativa que pone el foco en la realidad de las personas LGTBIQ+ que viven en pequeños municipios y que, en muchos casos, siguen encontrando obstáculos para vivir su identidad con normalidad. Su mensaje es claro: el orgullo también pertenece a los pueblos y la diversidad debe celebrarse en cualquier rincón, sin importar su tamaño o ubicación.