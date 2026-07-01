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URBANISMO

Finalizadas las obras en la Ronda del Granadal (Toledo): transformado en un espacio verde y de convivencia para los vecinos

La actuación también incorpora baños públicos, que serán de gran utilidad y servicio tanto para los toledanos como para los turistas

La obra se recepcionó el pasado 12 de junio y se abrirá al público en los próximos días

La obra se recepcionó el pasado 12 de junio y se abrirá al público en los próximos días / Oscar Huertas

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Juan Luis Martín

Juan Luis Martín

La Ronda del Granadal, en Toledo, ha 'resucitado'. El alcalde de la ciudad, Carlos Velázquez, visitó durante el pasado martes las obras ejecutadas que han logrado transformar la que es una de las principales y más destacadas entradas al Casco Histórico. Ahora se ha convertido en un espacio verde, accesible e incluso en un punto de encuentro entre todos los vecinos.

"Nos encontramos con un gran terraplén de tierra echadiza, una zona en la que no se podía hacer absolutamente nada y que estaba completamente abandonada, por lo que gracias a esta actuación vamos a generar nuevos espacios de convivencia, nuevos lugares desde los que contemplar Toledo desde otra perspectiva y una entrada a la ciudad mucho más digna y acorde con el valor patrimonial que tiene Toledo", aseguró Velázquez en su visita.

Nuevos miradores y zonas de paseo en la Ronda del Granadal

El alcalde ha explicado que la intervención cuenta con nuevos miradores, zonas de paseo y estancias integradas en el entorno de las murallas, lo que ha logrado recuperar un espacio de 6.572 metros cuadrados que hasta ahora era "prácticamente una escombrera", según explica el consistorio toledano.

"Esta actuación incorpora unos baños públicos que eran una demanda histórica de vecinos, guías turísticos y visitantes, queremos que las personas que vienen a Toledo puedan disponer, como ocurre en tantas otras ciudades, de unos aseos públicos modernos, completamente accesibles y adaptados también para personas ostomizadas", ha señalado.

También ha explicado que esta infraestructura forma parte del compromiso del Ayuntamiento de reinvertir parte de la tasa que abonan las turoperadoras en actuaciones que mejoren la experiencia de quienes visitan la ciudad, "es una actuación pensada para los turistas, pero también para los toledanos, porque recuperamos una zona abandonada y la convertimos en un espacio verde que mejora la conexión entre distintos puntos de la ciudad y que podrá ser disfrutado por todos", añadió.

Es una de las principales entradas al Casco Histórico

La actuación ha contado con un presupuesto de 689.847,62 euros y ha sido ejecutada por la empresa adjudicataria de las obras, Proimancha Ingeniería y Construcciones S.L.

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El proyecto forma parte de la actuación denominada ‘Toledo Verde. Recuperación paisajística de jardines históricos’, cuyo objetivo era transformar esta ubicación en un parque urbano. Se trata de una obra que llevaba tiempo siendo una demanda histórica de los vecinos, y además se han incorporado diversos espacios de sombra a través de la plantación de 90 árboles y más de 1.300 arbustos.

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