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Buenas noticias para los conductores de Toledo: la ORA será gratis por las tardes durante julio y agosto

La zona verde, reservada para residentes y la zona magenta, no varían durante los meses de julio y agosto en Toledo

Aparcamiento de Azarquiel

Aparcamiento de Azarquiel / Europa Press

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Inés Valero

Toledo

El Ayuntamiento de Toledo impulsa la gratuidad del aparcamiento en las zonas azul y naranja de la ORA durante las tardes de los meses de julio y agosto.

Así lo ha avanzado el concejal de Movilidad, Iñaki Jiménez, quien ha destacado que “ha sido el actual Gobierno Municipal el que hace dos años, amplió esta medida también al mes de julio y estará en vigor desde el próximo miércoles 1 de julio”. De esta forma, el aparcamiento regulado en las zonas azul y naranja se mantendrá durante el horario de mañana, es decir, de lunes a sábado de 10:00 horas a 14:00 horas sí será necesario el uso del ticket de estacionamiento.

Según ha recordado el concejal de Movilidad, esta medida no afecta a la zona verde, “reservada exclusivamente para residentes”, ni a la zona magenta, cuyas condiciones no varían ni en julio ni en agosto.

Así queda el horario de la ORA en Toledo durante los meses de julio y agosto

  • Zonas azul y naranja: el estacionamiento regulado funcionará únicamente de lunes a sábado, de 10:00 a 14:00 horas. Durante las tardes el aparcamiento será gratuito y los domingos y festivos no habrá servicio.
  • Zona verde: mantendrá su horario habitual. Estará operativa de lunes a viernes, de 10:00 a 14:00 horas y de 17:00 a 20:00 horas, mientras que los sábados funcionará de 10:00 a 14:00 horas. Los domingos y festivos no habrá servicio.

En el caso de la zona verde para residentes, que afecta exclusivamente al Casco Histórico y al barrio de Antequeruela, las condiciones no cambian. El horario será de lunes a sábado, de 10:00 a 20:00 horas, y domingos y festivos, de 10:00 a 14:00 horas.

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En cuanto a las tarifas, el importe mínimo para estacionar se mantiene en 0,25 euros. La tarifa general es de 0,95 euros por hora tanto en la zona azul como en la naranja, mientras que la tarifa especial establece un precio de 0,30 euros para la primera hora y de 0,35 euros para las siguientes fracciones, según la ordenanza municipal vigente.

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