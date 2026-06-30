La historia de la Cofradía del Valle de Toledo queda registrada gracias al trabajo liderado por el escritor toledano Julio Porres

Plasmar la larga trayectoria de la Cofradía del Valle de Toledo, así como su historia y dedicación. Este ha sido el trabajo colaborativo que ha quedado registrado en el libro titulado ‘La Virgen del Valle de Toledo. IV Centenario de la Cofradía’. Un homenaje documental liderado por el historiador toledano Julio Porres, que recoge 400 años de devoción y tradición y, además, contribuye al fomento de la historia de la propia ciudad de Toledo.

Expertos en distintas áreas dan forma al libro

Además de Porres, para la edición de este libro han participado la historiadora Paloma Chacón, que ha abordado la parte más histórica del trabajo; el exalcalde de Toledo, Juan Ignacio de Mesa, que ha llevado a cabo un análisis más emotivo y de experiencias; la historiadora de arte Rosalina Aguado, que se ha centrado en el exhaustivo inventario del patrimonio artístico que encierra la sede canónica de la Cofradía; Enrique García Gómez, que elaborado estudios del paisaje cultural; y la antropóloga Isabel Ralero, que ha realizado una aproximación a las romerías de primavera de Toledo.

Un trabajo poliédrico con múltiples caras sobre la historia

Julio Porres es uno de los aproximadamente 3.000 devotos que conforman La Real e Ilustre Cofradía de Nuestra Señora del Valle de Toledo, es académico de la Real Academia de Bellas Artes y Ciencias Históricas de Toledo (RABACHT), y su labor en la elaboración de este libro ha sido la de coordinación. La obra ha logrado sintetizar en una sola publicación 400 años de historia de unas de las Cofradías más emblemáticas de Toledo, una entidad que ha evolucionado paralelamente con la ciudad que la ha visto crecer.

El libro ofrece numerosa documentación. Entre sus páginas, se puede encontrar desde un análisis de los valores de elementos patrimoniales de la Cofradía, hasta un seguimiento de los acuerdos de la junta de gobierno, pasando por el análisis antropológico en lo referente a las romerías, entre otros muchos contenidos.

También se destaca la calidad de las imágenes y el trabajo gráfico de la publicación, uno de los mayores atractivos que ofrece el libro y que el lector podrá disfrutar de manera visual.