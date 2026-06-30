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VERANO

Toledanos, aquí tenemos la solución definitiva para combatir el calor en verano: cuatro piscinas naturales a menos de una hora en coche

Combatir el calor veraniego desde la provincia de Toledo con zonas de baño es una posibilidad real, y estas son las mejores opciones

Las piscinas naturales se convierten en una magnífica opción para aquellos vecinos de ciudades sin playa

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Alejandro López Marclay

Escapar del calor toledano no siempre es sinónimo de marchar a la costa. En la provincia de Toledo podemos encontrar diversas piscinas naturales preparadas para pasar el día sin grandes desplazamientos.

Algunos de estos espacios cuentan con sombrillas, chiringuitos, o zonas amplias para descansar mientras que otras destacan por los paisajes, y por ofrecer alternativas diferentes a las playas de tradición durante el verano.

Entre las piscinas más conocidas se encuentra la playa de Calicantón, situada junto al río Alberche. Este emplazamiento mantiene las características de una playa interior, debido a la arena, las zonas de césped y la presencia de bares y chiringuitos a disposición de los visitantes. Asimismo los veraneantes al bañarse pueden disfrutar de las vistas con las murallas del Castillo de Escalona, un elemento que añade un valor especial a la visita. La zona está adaptada para familias y sus aguas, poco profundas en algunos sectores, favorecen el baño tranquilo con niños. Además, el sector cuenta con el distintivo de Bandera Azul, asociado a criterios como limpieza accesibilidad, seguridad y cuidado del entorno.

Piscinas naturales y planes cerca de Toledo y Talavera de la Reina

Otro destino relevante para quienes buscan zonas de baño en Toledo es el embalse de Cazalegas (a 70 kilómetros del centro de Toledo), ubicado a pocos kilómetros de Talavera de la Reina y rodeado por la Sierra de San Vicente. Su gran lámina de agua y su ribera amplia lo convierten en un lugar favorable para descansar tumbado en la toalla, disfrutar de la naturaleza, o pasear por los alrededores. En comparación con otros espacios más orientados al baño, este embalse permite sumar actividades como piragüismo, windsurf o rutas por el entorno, incluso a caballo, lo que amplía significativamente las posibilidades para familias y visitantes con ganas de un plan más activo.

El río Alberche —a 90 kilkómetros del centro de Toledo— también crea zonas naturales de baño a su paso por Hormigos, donde surgen pequeños remansos, rincones más recogidos y playas de arena utilizadas por quienes buscan refrescarse cerca del municipio. Pero, no todos los sectores,estánn habilitados para el baño, por lo que conviene atender siempre a la señalización.

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La última de las propuestas se ubica en las lagunas de Villafranca de los Caballeros, alimentadas por el río Cigüela. Allí destacan la Laguna Grande, la Laguna Chica y la de Retamar, con zonas habilitadas para el baño como Banderas, Cerro y Jorja, incluyendo espacio con sombrillas, chiringuitos y áreas idóneas para la observación de aves en uno de los humedales más relevantes de la provincia.

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