Los venezolanos de Toledo respiran aliviados tras lograr contactar con sus familiares después de los terremotos: "fueron horas de mucha angustia"

Las horas de mayor incertidumbre han dado paso, poco a poco, al alivio entre la comunidad venezolana residente en Toledo. Después de un jueves marcado por la angustia y la falta de comunicaciones, la mayoría de los vecinos que buscaban noticias de sus familiares han conseguido finalmente hablar con ellos y confirmar que se encuentran a salvo, aunque el drama en Venezuela continúa. El balance oficial asciende ya a 1.450 fallecidos y 3.150 heridos, mientras los equipos de emergencia prosiguen las labores de búsqueda y rescate.

Sandra Avella fue una de las venezolanas que vivió con mayor preocupación las primeras horas tras los seísmos. Su familia reside en Valencia, en el estado Carabobo, muy cerca del epicentro. "La verdad fue rápido; a unas cuantas horas después ya conseguí hablar con ellos", explica a La CRónica de Toledo dentro de El Periódico de España ya mucho más tranquila.

Sin embargo, no todos tuvieron la misma suerte desde el primer momento. Su compañero de trabajo pasó prácticamente todo el día sin noticias de varios de sus sobrinos. "Estuvo todo el día bajo la angustia porque sus sobrinos estuvieron desaparecidos, pero ya para final de la tarde los encontraron y estaban bien, incluso ayudando a otras personas", relata.

Sandra reconoce que la distancia hizo especialmente difíciles esas horas. "Sentí la misma angustia que Ronald porque es difícil estar lejos, tener que trabajar sabiendo que tenemos familias y amigos que la están pasando mal y que no es mucho lo que podamos hacer estando lejos, porque quisiéramos estar allá", asegura.

"Al final podré descansar algo más tranquila"

También Carolina Morillo, vecina de Toledo junto a su marido y sus hijas, ha podido respirar algo más tranquila. Durante buena parte del día permaneció especialmente preocupada por una de sus sobrinas, su hermana y su cuñada, residentes en el estado costero de La Guaira, con quienes nadie de la familia conseguía contactar.

Finalmente, la noticia que tanto esperaba llegó el jueves por la tarde. "Ya sé de mi sobrina y de su mamá. Están bien, gracias a Dios. El edificio donde viven no sufrió daños graves, solo lo han desalojado por precaución, pero están bien. Fueron horas de muchas angustia pero al final podré descansar algo más tranquila", explica.

Las historias de Sandra y Carolina reflejan el sentir de muchos venezolanos asentados en la capital toledana, que durante todo el fin de semana han permanecido pendientes del teléfono, de las redes sociales y de los informativos para conocer el estado de sus seres queridos. Aunque el alivio ha llegado para muchas familias, la preocupación continúa por la situación que atraviesa el país y por las miles de personas afectadas por una de las mayores tragedias vividas en los últimos años.

Recogida de alimentos y medicamentos el pasado sábado

El sábado pasado muchos vecinos de Toledo quisieron ayudar a la comunidad venezolana. Entre ellos Sandra Avella, que junto a un grupo de repartidores de la capital, organizaron puntos móviles de recogida de ayuda en el barrio de El Polígono. Hasta allí se movilizaron muchos vecinos para dar alimentos y medicamentos. "Fue tan masivo que llevamos un camión y tres furgonetas grandes llenas de medicamentos, alimentos, ropa", explica Sandra.

Una vez cargados, los trasladaron hasta Madrid, a un polideportivo de Leganés, para que desde allí pueda llegar hasta Venezuela. El primer cargamento saldrá mañana, asegura Sandra. "Es necesario que salga otro cargamento, porque es muchísimo lo que se logró recolectar. Ha sido maravillosa la ayuda en Toledo".