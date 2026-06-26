Subway y sus bocadillos aterrizan en Toledo y Castilla-La Mancha: esta es la ubicación del primer local recién abierto

Subway ha aterrizado en Toledo y Castilla-La Mancha. La multinacional estadounidense —famosa por sus bocadillos— cuenta con unos 37.000 establecimientos por todo el mundo, y con esta apertura llega por primera vez a la región castellanomanchega.

El local ha abierto concretamente en el centro comercial Luz del Tajo, ubicado en el barrio toledano del Polígono. Recientemente, el director general de Subway Iberia, Ramón López Ponte, ha explicado que "nuestra apuesta por Castilla-La Mancha refleja la confianza que hemos depositado en el gran potencial de desarrollo que la marca puede tener aquí".

El primer local que se abrió en España fue en 1995, en la calle Génova (Madrid). Y actualmente hay más de 60 repartidos por todo el territorio nacional.

El primer Subway en Castilla-La Mancha, pero posiblemente no el último

El propio Ramón López ha dejado entrever que están estudiando la posibilidad de abrir más locales próximamente en la región. "Queremos seguir abriendo nuevos locales en otras ciudades de la región en los próximos meses", ha afirmado.

Para celebrar la llegada de la marca a Toledo, durante el viernes 3 y sábado 4 de julio tendrá lugar una campaña promocional entre las 13 y las 18 horas en la que los toledanos que se acerquen podrán participar en una ruleta que otorgará diferentes premios instantáneos. Consumiciones gratuitas, promociones 2x1 y descuentos serán algunos de los posibles premios.

Subway lo creó un niño de 17 años, y vendió 312 sándwiches ¡el primer día!

Todo comenzó en 1965, cuando un joven llamado Fred DeLuca, de tan solo 17 años, le pidió consejos al Dr. Peter Buck —amigo de la familia y físico nuclear— sobre cómo poder pagar su matrícula universitaria. Al final, decidieron abrir una tienda de sándwiches, con una inversión inicial de tan solo 1.000 dólares. El primer restaurante lo abierton en Bridgeport en agosto de 1965, donde comenzaron a servir sándwiches recién hechos, personalizables y económicos.

Sin saberlo, ya habían hecho historia. El primer día del local que abrieron fue tan solo el preludio de lo que vendría durante décadas más tarde: vendieron 312 bocadillos el primer día, cada uno con un precio medio de entre 49 y 69 centavos. Y en 1968 comenzaron a usar el nombre Subway, ya que antes se llamaba Doctor's Associates Inc, nombre que venía del Dr. Buck, uno de los socios.

En 1974, nueve años más tarde desde la primera apertura, ya tenían un total de 16 tiendas en todo Connecticut. Y en este año abrieron la primera franquicia de restaurante Subway. En 1981 ya tenían 200 restaurantes. En 1988, 2.000. En 2008, 30.000 por todo el mundo. Y hoy, en pleno 2026, tienen más de 37.000.

Un rotundo éxito empresarial que empezó con una humilde propuesta de vender sándwiches artesanales. Ahora están presentes en 112 países y cientos de regiones. Entre ellas, desde ahora, Castilla-La Mancha.