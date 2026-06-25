La Catedral de Toledo regalará 11.000 réplicas de su primera piedra por sus 800 años: así puedes conseguirla

Parte de la historia de la Catedral de Toledo cabe ahora en la palma de una mano. Con motivo de los actos del VIII Centenario, se repartirán 11.000 réplicas de la primera piedra colocada hace 800 años, una iniciativa que busca convertir el origen de la Catedral en uno de los grandes símbolos de una conmemoración histórica para Toledo.

La presentación de esta pieza conmemorativa tuvo lugar este martes en la propia Catedral Primada. La pieza, elaborada por La Paloma Cerámicas, se ha diseñado a partir del ejemplo de la imagen de la primera piedra que se muestra en el cuadro de Francisco Ricci 'El arzobispo Rodrigo Jiménez de Rada y Fernando III el Santo colocando la primera piedra de la catedral de Toledo'.

Según explicó el deán de la Catedral, Juan Pedro Sánchez Gamero, la iniciativa pretende que quienes reciban la réplica puedan sentirse partícipes de una historia que se ha prolongado durante generaciones y que continúa viva en la actualidad. Por su parte, el CEO de La Paloma Cerámicas, Francisco Antonio Rodríguez, explicó que el proyecto nació con la intención de transformar la primera piedra en "un símbolo capaz de acercar a miles de personas la historia de la Catedral Primada de España y de que puedan sentir que está sosteniendo entre sus manos una pequeña parte de esa historia".

Las 11.000 réplicas comenzarán a repartirse en la misa en la Catedral el próximo 14 de agosto / Ayuntamiento de Toledo

Cada una de ellas es un ladrillo macizo, con unas medidas aproximadas de 20 centímetros de largo por 10 de ancho y 4 de grosor, con un peso cercano a un kilo.

Un recuerdo para los actos centrales del VIII Centenario

El reparto comenzará el próximo 14 de agosto, una fecha especialmente significativa al cumplirse exactamente 800 años de la colocación de la primera piedra. Ese día, los asistentes a la celebración del último día del Octavario de la Virgen del Sagrario en la misa en la Catedral recibirán una de las reproducciones.

Posteriormente, la Catedral continuará distribuyendo estas piezas durante otros actos vinculados al VIII Centenario hasta completar las 11.000 unidades previstas. La intención es que la conmemoración trascienda el ámbito religioso y patrimonial para llegar también a la ciudadanía, convirtiendo la réplica en uno de los grandes recuerdos de esta celebración histórica.

La iniciativa se suma al amplio programa organizado por la Catedral Primada durante 2026 para conmemorar sus ocho siglos de historia. Entre las actividades más destacadas figura la exposición 'Primada', una de las mayores muestras culturales celebradas en Toledo en los últimos años, que reúne centenares de obras relacionadas con la historia artística, religiosa y patrimonial del templo.