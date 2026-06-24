Toledo mantiene su apuesta por el deporte local con una nueva convocatoria de ayudas de 45.000 euros

El Ayuntamiento de Toledo ha puesto en marcha una nueva convocatoria de ayudas destinada a respaldar la actividad de deportistas, clubes y entidades deportivas de la ciudad. La iniciativa contará este año con una dotación total de 45.000 euros y tiene como objetivo contribuir al desarrollo de la actividad deportiva local, así como reconocer el esfuerzo de quienes representan a Toledo en competiciones de distinto nivel.

La convocatoria fue presentada por el concejal de Deportes, Rubén Lozano, quien destacó la importancia de estas subvenciones para seguir apoyando el tejido deportivo de la ciudad. Las ayudas están dirigidas tanto a deportistas individuales como a clubes y entidades que desarrollan su actividad en Toledo, manteniendo así una línea de colaboración que el Ayuntamiento viene impulsando en los últimos años.

Las subvenciones podrán alcanzar hasta los 6.000 euros por beneficiario y el plazo de presentación de solicitudes será de 20 días hábiles a partir de la publicación de la convocatoria.

Destinada a deportistas y clubes deportivos con sede en Toledo

La convocatoria establece los requisitos que deberán cumplir tanto los deportistas como los clubes interesados en acceder a estas subvenciones. Las solicitudes deberán presentarse dentro de los plazos fijados por el Patronato Deportivo Municipal y acompañadas de la documentación necesaria para acreditar el cumplimiento de las condiciones exigidas. Deberán tener licencia federativa en vigor y con resultados destacados en Campeonatos de España, de Europa o del Mundo durante 2025 en diferentes categorías desde los 12 años hasta veteranos.

La convocatoria mantiene la misma dotación económica que en ediciones anteriores, consolidando así el compromiso del Consistorio con el deporte local. Con estos 45.000 euros, el Ayuntamiento pretende seguir contribuyendo al crecimiento de las diferentes disciplinas deportivas y facilitar que los representantes toledanos puedan continuar desarrollando su actividad en las mejores condiciones posibles.

Apoyo a los deportistas olímpicos

Asimismo, Lozano destacó la continuidad de las ayudas destinadas a los deportistas olímpicos vinculados a Toledo que estuvieron en los Juegos de París 2024. El Ayuntamiento mantendrá el apoyo económico a María Tello, portera de hockey hierba; Irene Sánchez-Escibano, atleta; y Gonzalo Pérez de Vargas, portero de la selección española de balonmano.

Según explicó el concejal, el objetivo es proporcionar estabilidad a estos deportistas durante el ciclo olímpico y no solo en el año de celebración de los Juegos Olímpicos. "El momento olímpico es el más visible, pero detrás hay años de esfuerzo y preparación. Queremos que nuestros deportistas cuenten con la estabilidad necesaria para seguir entrenando y compitiendo al máximo nivel”.

Durante esta presentación, Lozano quiso felicitar públicamente a los deportistas y entidades deportivas que han cosechado importantes éxitos durante las últimas semanas, y ha ensalzado el excelente momento que vive el deporte toledano. Reconoció los logros del Club de Fútbol Odelot por su Campeonato Regional, del Club Deportivo Toledo por sus títulos regionales en categorías alevín y cadete, del Club Baloncesto Zona 5, y especialmente al Club Deportivo Moprisala por su reciente Campeonato de España de fútbol sala sub-16. También ha felicitado a Erika e Inés por sus triunfos en los Campeonatos de España de Orientación.