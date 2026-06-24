La surrealista compañía que han encontrado los vecinos de un municipio toledano en su piscina municipal: ¡cangrejos de río!

La Piscina Municipal de Camarena —municipio de Toledo con 4.848 habitantes— en las últimas horas no ha estado tan solo repleta por vecinos de la localidad. Ha recibido una visita inesperada a la par que surrealista: la de varios cangrejos de río.

Fue el propio Ayuntamiento el que el pasado martes publicó en sus redes sociales el llamativo suceso. "Hemos recibido unos visitantes inesperados". Y, a pesar, de que al principio tiraron de ironía afirmando "con lo ricos que están en salsa", posteriormente hicieron un llamamiento al civismo de los vecinos: "Nos gustaría recordar que este tipo de acciones no tienen ningún sentido y perjudican a todos los usuarios que disfrutan cada día de nuestras instalaciones. No entendemos qué se gana introduciendo animales u otros elementos en la piscina, ya que únicamente se generan problemas que afectan al correcto funcionamiento del servicio y al disfrute de todos", explicaron.

Oleada de reacciones en redes sociales

Desde luego que no es una compañía en las piscinas que ocurra todos los días, y ello ha provocado un completo revuelo en el pueblo toledano. A la publicación del Ayuntamiento han contestado decenas de personas.

"Sé que no está bien, pero me ha hecho gracia", afirma la vecina Susana. Otras, como Mari Chus se han puesto más serias, "como sigan con estas cosas va a hacer que la gente no vaya a la piscina. Sería vergonzoso que nuestros hijos se quedaran sin ir a la piscina por culpa de estas bromitas". Esta ha sido la tónica dominante de las respuestas, el cabreo. "Qué bien estábamos cuando solo había un tonto en el pueblo", afirmó Santiago.

Anécdotas aparte, tanto los vecinos como desde el Ayuntamiento de Camarena esperan que no vuelva a suceder un acontecimiento de este tipo. Porque los vecinos quieren estar acompañados en la piscina... pero de humanos. Los cangrejos, en el plato.