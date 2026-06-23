Así es la empresa toledana que empezó como ultramarinos en un pueblo de 1.600 habitantes y ahora factura 400 millones: "Nacimos con la idea de subsistir"

Seguramente hayas comido alguna vez uno de sus embutidos y no conozcas su origen, pero Tello Alimentación es una empresa toledana, con presencia en 50 países y en el pasado 2025 facturaron 400 millones de euros, con 1.400 trabajadores.

Pero lo que hoy es el ejemplo de una empresa de éxito comenzó como un humilde ultramarinos. Eusebio Tello fue el fundador de la empresa, y comenzó yendo al monte a conseguir productos para luego venderlos. Pero pronto empezaría a "transformar la carne", lo que sería el principio del éxito de esta empresa familiar de la que hoy están a cargo Paulino Tello, presidente, y su hijo Paulino, consejero delegado.

Esta tienda de ultramarinos fue instalada en el municipio toledano de San Pablo de los Montes -de apenas 1.600 habitantes- allá por los años 60. "Yo siempre cuento que esto no nació con la idea de montar una empresa, sino con la necesidad de subsistir. Mi padre, siendo muy joven, salía con mi abuelo por los montes con mulos buscando producto para luego venderlo o intercambiarlo en el pueblo. Ese era el origen: generar valor para poder vivir", nos cuenta Paulino.

Antigua instalación del Grupo Tello, en San Pablo de los Montes (Toledo) / CEDIDA

Con el tiempo, aquella tienda fue evolucionando. Empezaron a transformar la carne, a hacer embutidos, y ahí es donde realmente dieron el paso hacia lo que hoy son. A partir de ese momento, el crecimiento ha sido progresivo, y siempre han mantenido el "carácter familiar", que es para ellos una de las claves.

En 10 años han pasado de facturar 60 millones... a 400

El crecimiento en los últimos tiempos de esta empresa ha sido -y es- imparable. Para ellos algunas de las claves han sido "esfuerzo, adaptarnos a la tecnología y nunca perder la cercanía". Son una familia "humilde" y enorgullecen a la provincia de Toledo, porque reflejan esfuerzo, ambición y sencillez a partes iguales.

"El crecimiento no responde a una sola clave, sino a una combinación de decisiones. Hemos apostado por mejorar nuestras instalaciones, por invertir en tecnología y por profesionalizar la empresa para adaptarnos a cada etapa. También ha sido importante incorporar marcas y proyectos que nos han permitido ampliar nuestro alcance y complementar nuestra oferta", afirman. Además, también destacan su apertura al exterior como otro de los aspectos fundamentales para la evolución de la empresa toledana.

Y gracias a todo ello en los últimos 10 años han pasado de facturar entre 60 y 65 millones de euros a 400 en el pasado 2025.

Top 3 empresas de Toledo con más facturación Ge Wind Energy SL, 653 millones de euros Schreiber Foods España SL, 473 millones de euros Industrias Cárnicas Tello SA, 400 millones de euros

Así se diferencian del resto de la industria

Desde Grupo Tello Alimentación creen que las claves que les diferencian del resto son:

Control del proceso . Saber de dónde viene el producto, cómo se trabaja y garantizar esa calidad en todas las fases. "Eso te da una base muy sólida y, sobre todo, genera confianza", afirman.

. Saber de dónde viene el producto, cómo se trabaja y garantizar esa calidad en todas las fases. "Eso te da una base muy sólida y, sobre todo, genera confianza", afirman. Capacidad de adaptarse . "El consumidor cambia, los hábitos cambian y tienes que estar atento para ofrecer soluciones que encajen con lo que te están pidiendo, ya sea en formatos, en productos o en formas de consumo".

. "El consumidor cambia, los hábitos cambian y tienes que estar atento para ofrecer soluciones que encajen con lo que te están pidiendo, ya sea en formatos, en productos o en formas de consumo". No perder la cercanía. "Aunque crezcas y estés en muchos mercados, no puedes olvidar que al final trabajas para personas. Entender eso y mantener ese enfoque es lo que realmente te ayuda a diferenciarte a largo plazo".

El sector alimentario siempre ha tenido oportunidades, pero no es un sector sencillo. Es muy exigente y cada vez lo es más, por lo que quien quiera emprender aquí tiene que conocer bien dónde se mete Eusebio Tello

En estos más de 60 años de vida, el principal consejo de estos empresarios para quienes quieran aventurarse en este mundo es "que emprender nunca ha sido fácil, y no se puede pretender tener todo rápido. Es un camino de constancia y paciencia. Y siempre con los pies en la tierra".

Desde luego que, siguiendo lo anterior, les ha ido magníficamente bien. Desde Toledo siguen alimentando a medio mundo.