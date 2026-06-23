Las altas temperaturas obligan a suspender las hogueras de San Juan en Toledo

El calor no dará tregua en Toledo en arranque de esta semana. La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) prevé para este martes temperaturas máximas de hasta 42 grados en la capital y mínimas que no bajarán de los 25 grados. Para mañana el panorama será muy similar, con máximas de 41 grados y otra noche tropical. Por este motivo, el Ayuntamiento ha decidido suspender las dos hogueras previstas con motivo de la Noche de San Juan.

La decisión afecta a las hogueras que iban a celebrarse tanto en el Casco Histórico como en el parque de los Alcázares, en el barrio de Santa María de Benquerencia (El Polígono). Sin embargo, el Consistorio ha precisado que el resto de actividades programadas para la Noche Mágica de San Juan se mantienen sin cambios.

Se seguirá haciendo el Pasacalles Secreto

Pese a la suspensión de las hogueras, los toledanos podrán seguir disfrutando una de las actividades organizadas para celebrar la llegada del verano. Se trata del Pasacalles Secreto, que saldrá de la plaza de Zocodover a las 21:45 horas. A las 22:30 será la llegada de los Elementos en la plaza del Dinamista y a partir de las 23:00 horas comenzarán los rituales de San Juan y diferentes propuestas culturales que buscan mantener vivo el carácter festivo de una de las noches más especiales del calendario.

De esta forma, Toledo celebrará San Juan sin sus tradicionales hogueras, pero manteniendo el espíritu festivo de una noche marcada por la música, la cultura y los rituales populares. Todo ello en una jornada que estará también condicionada por un calor sofocante que volverá a situar a la capital entre las ciudades más cálidas de España.