Toledo pone fecha al inicio de las obras de rehabilitación del edificio Alamillos del Tránsito

Uno de los proyectos urbanísticos más ambiciosos para el Casco Histórico de Toledo ya tiene fecha marcada en el calendario. El próximo 22 de julio se colocará la primera piedra de la rehabilitación de Alamillos del Tránsito, una actuación llamada a transformar un espacio degradado y sin uso desde hace décadas en un nuevo complejo residencial, dotacional y de convivencia para jóvenes.

El anuncio lo realizó el alcalde de Toledo, Carlos Velázquez, durante el acto de inauguración de la renovada Oficina de Turismo de la Diputación de Toledo, donde confirmó el inicio simbólico de unas obras que forman parte del proyecto 'Toledo Emerge'. La actuación supone uno de los principales retos de regeneración urbana impulsados en el Casco Histórico durante los últimos años.

En este sentido, el alcalde ha recordado que cuatro de los cinco edificios que forman parte de este proyecto son propiedad de la Diputación de Toledo, entre ellos, Alamillos del Tránsito, un espacio de casi 3.000 metros cuadrados situado en pleno corazón de la judería “que permanece cerrado y sin uso desde hace 60 años”. Una actuación que forma parte del proyecto 'Toledo Emerge', impulsado por el Ayuntamiento, la Diputación Provincial y el Consorcio de Toledo para devolver el uso a edificios históricos que llevaban décadas abandonados.

Así será el proyecto de Alamillos del Tránsito

La primera fase contempla la rehabilitación del inmueble situado en la calle San Juan de Dios, número 5, con una inversión superior al millón de euros. El objetivo es habilitar 18 unidades residenciales dentro de un modelo de vivienda colaborativa o cohousing dirigido principalmente a jóvenes.

El proyecto de cohousing está orientado para jóvenes / Ayuntamiento de Toledo

El proyecto completo prevé alcanzar las 28 residencias una vez se desarrollen las siguientes fases. Además, incorporará un aparcamiento con capacidad para unas 70 plazas "para devolver la vida a este espacio y generar nuevas oportunidades para que los jóvenes puedan vivir en el Casco", siguió Velázquez.

Con la colocación de la primera piedra el próximo 22 de julio, Toledo dará el pistoletazo de salida a una actuación que no solo recuperará un inmueble emblemático del Casco Histórico, sino que también pretende atraer población joven al centro de la capital, generar nuevos espacios públicos y reforzar la habitabilidad de uno de los barrios con mayor valor patrimonial de la ciudad.