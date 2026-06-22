Toledo celebra el Orgullo con una semana de actividades, talleres y conciertos: Consulta la programación completa

Toledo volverá a teñirse de los colores del arcoíris para celebrar una nueva edición de la Semana Cultural 'Toledo Entiende', la principal cita de la ciudad con motivo del Día Internacional del Orgullo LGTBIQ+. Del 22 al 28 de junio, la capital acogerá una programación que combinará actividades culturales, talleres, encuentros de reflexión, conciertos, exposiciones y la tradicional marcha reivindicativa.

La celebración adquiere este año una relevancia especial al coincidir con los 25 años de trayectoria de Bolo-Bolo, una de las asociaciones de referencia en Castilla-La Mancha en la defensa de los derechos del colectivo LGTBIQ+. Por este motivo, la entidad ha ampliado su programación a lo largo de todo el mes de junio, aunque la semana central de actividades se desarrollará entre el 22 y el 28 de junio bajo el lema "25 años de comunidad, cultura y resistencia LGTBI".

La XIX edición de 'Toledo Entiende' volverá a apostar por una combinación de cultura y reivindicación. Habrá espacios para el debate y la reflexión, pero también para el arte, la música y la convivencia. Entre los objetivos de la organización figura seguir visibilizando la diversidad sexual y de género, promover el respeto y combatir los discursos de odio que aún persisten en distintos ámbitos de la sociedad.

La semana cultural empieza hoy lunes con el pregón

La programación de este año se desarrollará entre el 22 y 28 de junio e incluirá el tradicional pregón inaugural, de la mano de la drag toledana Mikaella B!tch. A lo largo de la semana se realizarán talleres participativos, actividades culturales, encuentros de reflexión, expresiones artísticas, conciertos y la marcha reivindicativa organizada por Bolo Bolo, que recorrerá las calles de Toledo.

Entre las principales novedades, destaca la incorporación de Toledo al sello Pride Vision de Radio Televisión Española, una distinción que hasta ahora compartían ciudades como Madrid, Barcelona y Sevilla

La programación musical contará con la participación de más de una docena de artistas nacionales y locales, entre ellos representantes del Benidorm Fest y de Eurovisión, cuyos nombres se darán a conocer oficialmente durante la presentación del cartel de Toledo Pride.

Como cada año, uno de los momentos más destacados será la manifestación convocada para el sábado 27 de junio, que recorrerá las calles de la ciudad y pondrá el broche reivindicativo a una semana en la que Toledo volverá a convertirse en un espacio de encuentro para celebrar la diversidad y defender los derechos conquistados por el colectivo LGTBIQ+.

Programación completa de la Semana Cultural Toledo Entiende 2026

La programación completa puede consultarse en la web y en las redes sociales de Bolo Bolo. Esta es la siguiente:

Lunes 22 de junio

Taller de teatro impartido por Cristina Karen Pallás (C.C. de Padilla, 17:30-19:00)

Pregón inaugural de la Semana Cultural a cargo de la drag toledana Mikaella B!tch

Martes 23 de junio

Taller participativo "Cuidando(nos) al navegar la tormenta, cómo atravesarla y apoyarnos ante la violencia y los discursos de odio" impartido por el psicólogo David Pena Carpio (C.C. San Clemente, 18:00-20:00)

Miércoles 24 de junio

Taller de fe y espiritualidad (Centro Mukta Yoga, 17:00)

Jueves 25 de junio

Exposición de artistas LGTBI+ de Camboya

Viernes 26 de junio

Conciertos Orgullo Toledo Entiende Fest. en la playa del ayuntamiento (21:00-2:30)

Sábado 27 de junio

Manifestación desde el miradero hasta la plaza del Ayuntamiento (19:30 horas)

Lectura del manifiesto y entrega de los premios "Javier Fernández"

Espectáculo over the rainbow (plaza del Ayuntamiento, de 21:30 a 02:30)

Domingo 28 de junio