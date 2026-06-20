Ni Aquópolis ni Siam Park: el parque acuático hinchable más grande de España está en Toledo y reabre el próximo viernes

El verano ya se deja sentir en Toledo. Las altas temperaturas han comenzado a apretar y, con ellas, la búsqueda de planes refrescantes para combatir el calor. Piscinas, embalses y zonas de baño se convierten en los destinos más deseados, pero quienes buscan algo más que un simple chapuzón tienen una alternativa a pocos minutos de la capital. Mucho más cerca que Aquópolis y, por su puesto, Siam Park, está el que es considerado el parque acuático con hinchables más grande de España, y que además reabre el próximo viernes 26 de junio.

Ubicado en la localidad de El Casar de Escalona y a menos de una hora de Madrid, AguaPark Toledo abre sus puertas una nueva temporada de verano. Un complejo de más de 17.000 metros cuadrados que se ha consolidado como una de las propuestas estrella para familias, grupos de amigos y amantes de la adrenalina durante los meses más calurosos.

Para este verano añade la opción de pernoctar en los bungalows

Como novedad principal de este año, el parque ofrece la posibilidad de pasar la noche en las instalaciones, ya que incorpora unos bungalows. Que se suma al resto de instalaciones del parque, con toboganes, piscinas para toda la familia, castillos hinchables, espectáculos de animación y una zona de restauración con terraza 'chill out' para descansar. El aspecto diferenciador frente a otros complejos acuáticos se encuentra en sus enormes estructuras hinchables flotantes, convirtiéndolo en uno de los parques acuáticos más originales de España.

De esta manera, el parque combina deporte, diversión y aventura apto para todas las edades. La reapertura del 26 de junio marcará el inicio de una nueva campaña veraniega en la que el complejo espera volver a recibir a miles de visitantes.

Para el día de la inauguración, el parque ha lanzado una oferta especial de 12 euros la entrada general y 10 euros la reducida (para niños de menos de 1,40 metros, personas mayores de 65 años y personas con un grado de discapacidad igual o superior al 33%). Los precios para el resto del verano son:

Entrada general de lunes a viernes: 18,90 euros

18,90 euros Entrada general sábados y domingos: 21,90 euros

21,90 euros Entrada reducida de lunes a viernes: 14,90 euros

14,90 euros Entrada reducida sábados y domingos: 18,90 euros

El complejo estará abierto de forma ininterrumpida de 12:00 a 20:00 horas, mientras que las entradas de media jornada (reducida) son válidas de 16:00 a 19:30 horas.

Con la fecha ya marcada en el calendario, el gigante acuático toledano ultima los preparativos para volver a abrir sus puertas. A partir del 26 de junio, quienes busquen una alternativa refrescante para el verano tendrán nuevamente la oportunidad de disfrutar del que muchos consideran el parque acuático hinchable más espectacular y grande de España.