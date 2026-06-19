Ikea se fija en Toledo con la compra de un parque solar para reforzar su apuesta energética en España

La empresa multinacional sueca Ikea ha dado un paso más en su estrategia de expansión en el sector energético con la adquisición de uno de sus dos primeros parques solares en España. La operación sitúa a la provincia de Toledo en el centro de los planes de crecimiento del grupo Ingka (propietario de la mayor parte de las tiendas Ikea del mundo) tras la compra de un parque fotovoltaico 'La Oliva' ubicado en Villasequilla.

La adquisición forma parte de una operación más amplia que incluye otro parque solar en Los Alcázares (Murcia) y supone la entrada del grupo en la generación de energía solar a gran escala en España. Con este movimiento, la compañía cartera global de energía renovable, donde ya ha invertido 4.300 millones de euros.

Según ha informado el grupo Ingka, ambas instalaciones tendrán capacidad para generar conjuntamente 106 GWh anuales de energía renovable, 51 GWh el parque solar toledano y 55 GWh el murciano. La compañía considera además que España ocupa una posición estratégica dentro de sus planes de inversión por sus condiciones climáticas y su potencial para la producción de energía renovable.

"La península Ibérica es un mercado prioritario para nosotros"

Frederik de Jong, responsable de Energías Renovables de Ingka Investments, destacó la importancia de este tipo de proyectos en el contexto energético actual. "En un momento en el que Europa sigue enfrentándose a la volatilidad de los precios de la energía y a la incertidumbre del suministro, los proyectos de Villasequilla (Toledo) y Los Alcázares (Murcia) refuerzan la capacidad de la región para generar resiliencia y reforzar el sistema energético interconectado".

Los nuevos parques solares en España, se suman a sus instalaciones en Portugal, donde han instalado nuevos paneles solares en su parque eólico. En conjunto, la producción de energía renovable en la península Ibérica alcanzará los 323 GWh anuales, con ambición de seguir creciendo.

El responsable también subrayó el papel de España dentro de la estrategia de la empresa. "Los desafíos energéticos de los últimos años han demostrado lo esencial que es para Europa fortalecer tanto la producción local como la resiliencia transfronteriza. Las excepcionales condiciones solares de España nos permiten contribuir significativamente a ese esfuerzo. La península Ibérica es un mercado prioritario para nosotros y estas inversiones están diseñadas para apoyar un sistema energético más fiable, asequible y sostenible a largo plazo".

Una operación con la que Ikea convierte de esta manera en el sol de Castilla - La Mancha, y más en concreto el de Toledo, en parte de su estrategia energética internacional.