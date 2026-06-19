Las fiestas del Polígono de Toledo ya están aquí: consulta todos los conciertos y eventos del fin de semana

Con la llegada del verano, el barrio de Santa María de Benquerencia vuelve a vivir una de sus semanas más esperadas. Las fiestas del Polígono ya están en marcha y convertirán hasta este domingo 21 de junio al barrio más poblado de Toledo en el epicentro de ocio de la capital. Conciertos gratuitos, actividades deportivas, propuestas infantiles, atracciones y actos tradicionales forman parte de una programación que busca reunir a vecinos de todas las edades.

Las celebraciones se desarrollan en buena parte del barrio, aunque el recinto ferial vuelve a convertirse en el principal punto de encuentro. Allí se concentrarán los conciertos del Festival Distrito 4507, que alcanza su quinta edición y que en los últimos años se ha consolidado como uno de los grandes atractivos de las fiestas.

Hoy viernes 19 de junio se subirá al escenario el artista Barry B

La programación musical reúne a artistas de distintos estilos y generaciones. Tras las actuaciones iniciales de DePinnic y Sanguijuelas del Guadiana, el protagonismo pasa este viernes a Barry B y Stormy Kid, dos de los nombres más destacados del panorama emergente nacional. La actividad continuará durante el fin de semana con los conciertos de Niña Polaca, Fontán y DenisDenis, mientras que el cierre llegará de la mano de Diana Navarro. Todos ellos actuarán con acceso libre en el recinto ferial.

Pero las fiestas del Polígono son mucho más que música. El deporte también ocupa un lugar destacado con la celebración de la 48ª Carrera Pedestre Popular Toledo-Polígono Memorial Marcial, que comenzará esta noche a las 21:00 horas desde la Puerta de Bisagra. Este año presenta algunas modificaciones en su recorrido debido a la reapertura del parque de la Vega, aunque mantendrá su llegada en el Paseo Juan Pablo II.

Las actividades infantiles, los espectáculos familiares, las atracciones feriales, ubicadas junto al Centro Social del Polígono; y las propuestas organizadas por las asociaciones del barrio completan una programación pensada para que todos los toledanos disfruten de una semana marcada por el ambiente festivo.

Con motivo de estas fiestas, el Ayuntamiento de Toledo y la empresa concesionaria han reforzado el servicio durante las noches de grandes conciertos. Tanto las Líneas 1, 2 y 3, como las dos líneas de Buho que conectan el Polígono con la Plaza de Zocodover. El funcionamiento de la Línea B2 es desde las 00:00 hasta las 04:00 horas; y desde las 00:00 a 03:45 horas el Buho 3.

Programación completa del fin de semana de las fiestas del Polígono

Viernes 19 de junio

21:00 horas. 48ª Carrera Pedestre Popular Toledo-Polígono Memorial Marcial Díaz

A partir de las 22:00 horas. Conciertos en el recinto ferial: Storm Kid, Barry B, DJs Karmi y Andrés Coma

Sábado 20 de junio

10:00 - 14:00 horas. Juegos de Rol en la Asociación Vecinal El Tajo

A partir de las 22:00 horas. Conciertos en el recinto ferial: Denisdenis, Niña Polaca (00:30), DJs Pidal y Diego Hidalgo

Domingo 21 de junio