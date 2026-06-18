El calor aprieta en Toledo: llega la primera ola del verano con máximas de más de 40 grados

España se enfrenta a lo que podría ser la primera ola de calor de 2026 coincidiendo con la llegada del verano el domingo, los termómetros superarán 40 grados en capitales como Bilbao, Zaragoza, Lleida o Toledo y se registrarán noches tropicales en amplias zonas, e incluso tórridas, como en Almería, donde podría no bajarse de 27 grados el lunes.

Una dorsal sobre Europa junto a otros factores, como una masa sahariana, y la elevada insolación de esta época del año, pueden favorecer que los termómetros se disparen, con un episodio de mucho calor, según las predicciones de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

Algunos meteorólogos ya definen esta semana como la primera ola de calor del verano / Jorge Zapata (EFE)

Hasta 41 grados se esperan en Toledo

Persistirá el calor intenso entre el domingo y buena parte de la próxima semana, especialmente en los valles fluviales y depresiones del interior peninsular. El domingo se prevén máximas de hasta 42 grados en Bilbao, y de hasta 41 grados en ciudades como Ciudad Real, Zaragoza, Toledo, Lleida, Jaén o Córdoba. El lunes, podrían superarse los 43 grados en Zaragoza y Lleida y los 42 grados en Ciudad Real y Logroño.

Como preludio al inminente episodio de calor extremo, nueve comunidades autónomas están hoy bajo aviso amarillo (peligro bajo) por altas temperaturas.

Se suma a ellas el País Vasco, que ha elevado a nivel de riesgo importante sus avisos (color naranja), por valores que podrán superar los 37 grados este jueves en el interior de Gipuzkoa. En Andalucía, se prevén máximas este jueves de hasta 40 grados en la campiña cordobesa y en la provincia de Jaén en las zonas de Morena, Condado y valle del Guadalquivir, en nivel amarillo de riesgo.