PREVISIÓN DEL TIEMPO
El calor aprieta en Toledo: llega la primera ola del verano con máximas de más de 40 grados
La Agencia Estatal de Meteorología prevé temperaturas que superarán los 40 grados en varias ciudades y noches tropicales en amplias zonas del país
España se enfrenta a lo que podría ser la primera ola de calor de 2026 coincidiendo con la llegada del verano el domingo, los termómetros superarán 40 grados en capitales como Bilbao, Zaragoza, Lleida o Toledo y se registrarán noches tropicales en amplias zonas, e incluso tórridas, como en Almería, donde podría no bajarse de 27 grados el lunes.
Una dorsal sobre Europa junto a otros factores, como una masa sahariana, y la elevada insolación de esta época del año, pueden favorecer que los termómetros se disparen, con un episodio de mucho calor, según las predicciones de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).
Hasta 41 grados se esperan en Toledo
Persistirá el calor intenso entre el domingo y buena parte de la próxima semana, especialmente en los valles fluviales y depresiones del interior peninsular. El domingo se prevén máximas de hasta 42 grados en Bilbao, y de hasta 41 grados en ciudades como Ciudad Real, Zaragoza, Toledo, Lleida, Jaén o Córdoba. El lunes, podrían superarse los 43 grados en Zaragoza y Lleida y los 42 grados en Ciudad Real y Logroño.
Como preludio al inminente episodio de calor extremo, nueve comunidades autónomas están hoy bajo aviso amarillo (peligro bajo) por altas temperaturas.
Se suma a ellas el País Vasco, que ha elevado a nivel de riesgo importante sus avisos (color naranja), por valores que podrán superar los 37 grados este jueves en el interior de Gipuzkoa. En Andalucía, se prevén máximas este jueves de hasta 40 grados en la campiña cordobesa y en la provincia de Jaén en las zonas de Morena, Condado y valle del Guadalquivir, en nivel amarillo de riesgo.
- La brecha social de Bravo Murillo, la calle de Madrid donde la esperanza de vida es distinta a cada lado: 'Cuatro kilómetros que separan dos mundos
- El instituto público de Madrid con las mejores notas en la PAU 2026 es el mismo donde estudió Pedro Sánchez
- José Antonio, el madrileño de 90 años que convierte radiografías en arte: 'Hay que tener buen pulso, pensar al revés y una paciencia infinita
- Paula, la joven de Paracuellos de Jarama con la mejor nota de la PAU en la UAH: “Estoy muy orgullosa de mí, estudiaré Medicina”
- Samuel, el toledano que ha logrado la mejor nota de España en la PAU: 'He estudiado siete horas al día, y me gustaría quedarme en casa
- Un pueblo de Toledo, elegido para la presentación del Grand Prix tras ser finalista en 2023: con Ramón García, Lalachus o Willbur
- Aviso a los vecinos de Toledo: desde hoy no podrás sacar el abono de transporte de Madrid si no vives en estos municipios
- El ‘Grand Prix’ conquista este pueblo de Toledo: Ramón García, LalaChus y la vaquilla conquistan su Plaza Mayor