Fin a las inundaciones en Coronel Baeza: Toledo destina 1,86 millones a la solución definitiva

Los vecinos de la avenida Coronel Baeza llevan años conviviendo con una imagen que se repite cada vez que llegan las lluvias intensas a Toledo: balsas de agua, problemas de drenaje y dificultades para circular por una de las principales vías de la capital. Ahora, el Ayuntamiento ha dado un paso decisivo para poner fin a esta situación con la aprobación de una inversión de 1.866.589 euros destinada a renovar y ampliar las infraestructuras hidráulicas de la zona.

La Junta de Gobierno Local ha aprobado el proyecto de ampliación de la red de abastecimiento y del colector de aguas pluviales de la avenida Coronel Baeza. Una actuación considerada estratégica para resolver los problemas de inundaciones que afectan periódicamente a este punto de la capital regional. Según explicó el portavoz municipal, Juan José Alcalde, se trata de una intervención que “abarca todo el tramo de la avenida, desde la rotonda de Eurocaja Rural hasta su conexión con la calle Más de Rivero”.

Las obras comenzarán después de verano, a más tardar inicios de otoño

La actuación contempla una "renovación completa del pavimento y las aceras", además de las infraestructuras vinculadas tanto a la recogida de aguas pluviales como al saneamiento, una demanda histórica en una vía que conecta importantes equipamientos sanitarios, educativos y comerciales de la ciudad. El objetivo es evitar que el agua se acumule durante los episodios de lluvia intensa, una situación que se ha convertido en habitual en determinados tramos de la avenida.

La previsión municipal es que los trabajos puedan comenzar una vez finalizado el verano o, como muy tarde, a comienzos del otoño.

La inversión de 1,86 millones de euros supone una de las actuaciones hidráulicas más importantes aprobadas por el Consistorio en los últimos años y busca ofrecer una solución definitiva a un problema que los vecinos conocen bien.

Nuevas actuaciones en otros puntos de la ciudad

Además de la avenida Coronel Baeza, la Junta de Gobierno Local ha dado luz verde a nuevas actuaciones en otras zonas de la ciudad. Entre ellos, destacada la adjudicación del contrato para la ejecución de las obras de acondicionamiento de la vía pública, reparación de firmes y pavimentos del viario municipal en la calle Ferrocarril y aledañas del barrio de Santa Bárbara a la empresa Antonio Miguel Alonso e Hijos SL. por un importe de 174.393,28 euros y un plazo de ejecución de tres meses.

La misma empresa ejecutará además las obras de reparación del firme de paso de peatones en el Polígono residencial, con una inversión de 122.890,73 euros y un plazo de ejecución de tres meses. En este mismo barrio también se realizará una obra de reparación de firmes y pavimentos en varias de sus calles, con un importe de 267.364,47 euros y un plazo de ejecución de tres meses.

Por otro lado, Alcalde informó la formalización del acta de replanteo de las obras comprendidas en el proyecto de alumbrado público de la Calle Alemania, obras que han contado con un presupuesto de 356.929,64 euros; así como de las obras de reparación de firmes y pavimentos del viario municipal del polígono industrial, concretamente de las calles Río Jarama y la calle Ventalomar por un importe de 307.136,47 euros.