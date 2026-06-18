Robos en casas y comercios: dos detenidos por 20 delitos graves en la provincia de Cuenca y Toledo

La Guardia Civil ha achacado 20 delitos graves cometidos en las provincias de Cuenca y Toledo, sobre todo robos en casas y establecimientos hosteleros, a dos de los detenidos el martes en Motilla del Palancar (Cuenca) en una operación en la que se desplegó un dispositivo con más de 50 agentes.

Dentro de la operación, denominada 'Jues', han sido detenidas también dos mujeres que intentaron facilitar la huida de los arrestados, según ha trasladado el Instituto Armado en nota de prensa.

A los dos detenidos, que cuentan con un importante historial delictivo, se les achacan delitos de robos con fuerza en casas habitadas, robos con fuerza en establecimientos hosteleros, sustracción de vehículos, daños, delitos contra la administración de justicia y delitos contra la seguridad vial.

La GuSUCEardia Civil ha relatado que la investigación se inició a finales del pasado mes de marzo, cuando se detectó un aumento de delitos contra el patrimonio y robos en comercios y el equipo de Policía Judicial de Motilla del Palancar determinó que estos hechos estaban relacionados entre sí y que eran cometidos por las mismas personas, que operaban entre las provincias de Cuenca y Toledo.

Utilizaban técnicas "profesionalizadas"

Los autores de los robos empleaban técnicas "profesionalizadas e importantes medidas de seguridad para eludir la acción policial", robaban vehículos para cometer los delitos y accedían por la fuerza tanto a locales de hostelería como a domicilios con sus moradores en el interior.

La investigación llevada a cabo a lo largo de varios meses ha permitido esclarecer los hechos, cometidos principalmente en Motilla del Palancar y otros municipios de la comarca.

La fase de explotación de la operación culminó finalmente este martes con un registro en un domicilio en dicha localidad, donde los investigadores interceptaron y detuvieron a los dos sospechosos para lo cual la Guardia Civil realizó un despliegue policial en el que participaron 50 agentes.

En el dispositivo se encontraron con una "fuerte resistencia" por parte tanto de los detenidos como de sus allegados, y de hecho otras dos mujeres han sido detenidas por intentar favorecer la huida de los arrestados.

Los detenidos y las diligencias policiales han sido puestos a disposición de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia número 1 de Motilla del Palancar (Cuenca).