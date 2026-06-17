Alerta, toledanos: la ciudad alcanzará los 42 grados en la primera ola de calor del año

A pocos días del inicio oficial del verano, el clima comienza a mostrar los cambios propios de la etapa estival que se avecina, anunciándose un episodio de altas temperaturas para este fin de semana en la provincia de Toledo, donde la AEMET activará la alerta amarilla en la localidad de Aranjuez, así como en zonas limítrofes al municipio.

Las altas temperaturas se ubicarán en la meseta central con la llegada de una ola de calor extremo que alcanzarla los 42 grados en la capital castellanomanchega, también en la provincia de Ciudad Real y otros territorios colindantes como las provincias de Madrid y Córdoba. Durante la noche, los termómetros podrán alcanzar entre los 20 y los 25 grados, por lo que también se espera la llegada de las primeras noches tropicales del año.

Desde la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) avisan de un “calor muy intenso con temperaturas entre 5 y 10 grados superiores a las normales para esta época del año”, tanto en el día como en la noche.

Aumento progresivo de las temperaturas

Durante el fin de semana, desde el jueves 18 de junio, la ciudad de Toledo percibirá como el mercurio indica una subida notable de las temperaturas, con máximas de 37 grados y mínimas de 19. Durante la jornada del viernes 19 de junio, no habrá cambios considerables, manteniendo los mismos niveles en las máximas y 20 grados en las marcas mínimas.

Será durante el sábado 20 y domingo 21 junio cuando el calor sofocante se haga notar en la provincia de Toledo, con 39 y 42 grados de máxima, respectivamente. En cuanto a las mínimas, se mantendrán por encima de los 20 grados durante ambas jornadas, llegando a marcar 21 grados el sábado y 22 el domingo, por lo que este fin de semana se esperan también las primeras noches más cálidas del año.

Récord de temperatura del agua del Mediterráneo

La llegada del verano climatológico el próximo 21 de junio, también acumula datos sobre la situación del mar Mediterráneo. La temperatura de estas aguas alcanzó en 2025 superó los registros más altos desde 1940, según el informe publicado por AEMET este miércoles.

Además, la primavera de 2026 es la segunda más cálida de la serie histórica en España, con +1,6 °C por encima de la media, y 2025 fue el segundo año con temperaturas más altas en aguas de España.