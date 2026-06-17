‘Toledo en Concierto’ celebrará su edición más ambiciosa con 18 conciertos y mejoras en el recinto

Toledo vuelve a ofrecer una programación de música en directo de alto nivel para este verano del marco ‘Toledo en Concierto’, un ciclo de conciertos programados en diferentes fechas e impulsados por la empresa toledana especializada en eventos, SYS Producciones. La propuesta se presenta como una de las ofertas culturales y de ocio más ambiciosas de toda Castilla – La Mancha, con una oferta de 18 conciertos y una inversión cercana a los dos millones de euros. La Plaza de Toros de Toledo será el lugar adaptado para acoger los espectáculos.

Lo que comenzó como un evento local, se ha transformado en un proyecto que atrae a miles de personas procedentes de toda la región y comunidades vecinas. La programación reúne a algunos de los nombres más destacados de todo el panorama musical nacional, artistas como Álex Ubago, Ana Torroja, El Arrebato, Marina Reche, Niña Pastori, Oro Viejo by DJ Nano, Sergio Dalma, Vanesa Martín, Fernando Costa, Tecnoflamenco, Celtas Cortos o JC Reyes; también alberga la celebración del festival La SAGRA Suena, que esta edición acogerá a bandas como Ginebras, La Casa Azul o La Paloma.

Una inversión récord

Tras la fiesta de presentación celebrada el pasado fin de semana, el ciclo de conciertos continúa este sábado 20 de junio con la banda Viva Suecia, cuyas entradas ya están agotadas, un indicador que muestra la gran acogida y aceptación que ha alcanzado esta propuesta cultural y musical entre el público. Desde la organización, trasladan que las previsiones de asistencia son optimistas y confían en la buena respuesta del público. De hecho, muchos de los conciertos ya se encuentran cerca de agotarse las entradas.

La inversión que conlleva la realización de esta nueva edición es de gran envergadura. Entre la contratación de artistas, producción técnica, publicidad, personal, iluminación y logística, la inversión prevista ronda los dos millones de euros. Una cifra que refleja la dimensión que ha alcanzado el proyecto.

Mejoras en el recinto y en la experiencia del asistente

El crecimiento del ciclo también se refleja en la infraestructura. Este año la organización ha incorporado nuevas mejoras en el recinto para enriquecer la experiencia de los asistentes. Entre ellas destaca una estructura escénica de mayores dimensiones, una entrada tematizada y una cuidada zona de ocio que complementa la experiencia musical.

La implantación del césped sobre el ruedo, una de las novedades introducidas en anteriores ediciones, ha sido uno de los elementos mejor valorados por el público, cuyas cifras pueden llegar a alcanzar las 6.000 localidades.