SUCESO
Un día después del atraco a la joyería del barrio Santa Teresa de Toledo: la investigación de la Policía Nacional sigue abierta y sin detenidos
La Policía Nacional mantiene abierta la investigación para encontrar a los cuatro responsables del robo cometido en la joyería en la tarde de ayer martes, del que se desconoce el valor de los efectos sustraídos
El barrio de Santa Teresa de Toledo trata todavía de recuperar la normalidad después del atraco cometido durante la tarde de ayer martes en la conocida joyería Ludeña. El robo, perpetrado a plena luz del día por un grupo de encapuchados, continúa siendo investigado por los agentes de la Policía Nacional, quienes trabajan para identificar a los responsables.
Los hechos ocurrieron alrededor de las 17:40 horas del martes en la joyería Ludeña, ubicada en la calle Chile. Los cuatro atracadores (tres hombres y una mujer) irrumpieron en el citado establecimiento, amenazaron al personal con un arma de fuego y procedieron a romper varias vitrinas del local con mazas para hacerse con las joyas. Llevaron a cabo el robo en apenas unos minutos, antes de abandonar el lugar en un turismo Audi A-6 para emprender la huida.
Rápidamente, varias patrullas de la Policía Nacional se trasladaron al lugar de los hechos y comenzaron una persecución por las calles de Toledo. En esta huida, los ladrones vaciaron varios extintores contra los vehículos policiales para dificultar la actuación policial. Esta circunstancia complicó el seguimiento de los sospechosos, quienes finalmente pudieron escaparse.
Según ha confirmado fuentes policiales a La CRónica de Toledo dentro de El Periódico de España, por el momento se desconoce el valor total de los efectos sustraídos ni tampoco se puede confirmar si el arma utilizada durante el atraco con la que amenazaron al dependiente era real o simulada.
El suceso no ha dejado ningún herido
El atraco no dejó heridos entre el personal del establecimiento ni entre los agentes de la Policía Nacional que intervinieron. Mientras, la Policía Científica se trasladó a la joyería para examinar el escenario y recabar indicios que permitan identificar y localizar a los responsables.
Un día después de lo ocurrido, la Policía Nacional continúa la investigación para dar con el paradero de los delincuentes.
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