20 DE JUNIO
Toledo abre las puertas de su legado andalusí con visitas guiadas, talleres y música para toda la familia
El Ayuntamiento de Toledo organiza el Día del Patrimonio Andalusí este sábado 20 para poner en valor la huella histórica y la diversidad cultural de Al-Ándalus
Durante siglos, Toledo fue una de las principales ciudades de Al-Ándalus y un punto de encuentro entre diferentes tradiciones que dejaron una huella imborrable en su trazado urbano, arquitectura e identidad histórica. Ahora, la ciudad de las tres culturas volverá a mirar hacia ese pasado con la celebración del Día del Patrimonio Andalusí, una jornada que llenará las calles y espacios históricos de la capital con visitas comentadas, talleres, actividades familiares, exposiciones y propuestas musicales para acercar este legado a vecinos y visitantes.
La iniciativa regresará este sábado 20 de junio con el objetivo de seguir poniendo en valor una parte fundamental de la historia toledana, en ocasiones menos visible para el gran público, pero todavía presente en numerosos rincones del Casco Histórico. El concejal de Turismo, Vivienda y Relaciones con la UCLM, José Manuel Velasco, ha presentado la programación de la nueva cita impulsada desde el área de Turismo del Ayuntamiento de Toledo. Durante el acto ha destacado que esta jornada busca seguir conectando Toledo con su historia y su diversidad cultural a través de un programa diseñado para todos los públicos.
La programación incluirá diferentes visitas comentadas 'Legado Andalusí' con acceso a enclaves de valor histórico como la Mezquita del Cristo de la Luz, la antigua Mezquita de Tornerías, el Museo Taller del Moro o la Casa Palacio Andalusí de la Casa del Temple, con diferentes pases programados a lo largo de la jornada. El objetivo es ofrecer una mirada más profunda sobre la evolución histórica de Toledo durante la etapa musulmana y conocer cómo este legado sigue formando parte del paisaje urbano actual.
La jornada contará con actividades también para los más pequeños
Además de las propuestas patrimoniales, el Día del Patrimonio Andalusí tendrá un marcado carácter familiar. Los más pequeños podrán participar en talleres infantiles relacionados con las artes y oficios tradicionales, como la cerámica o la pintura, acercándose de una forma práctica a una parte esencial del pasado de la capital. Estas actividades buscan que niños y familias puedan aprender sobre la historia de Toledo desde una experiencia participativa y adaptada a todas las edades.
La cita contará también con propuestas culturales al aire libre, como música en vivo en la antigua Mezquita del Cristo de la Luz durante la noche, con entrada libre hasta completar aforo, y una exhibición de danza andalusí al anochecer en el entorno de la Puerta del Sol.
Algunas de las actividades requerirán reserva previa a través de la página web de Turismo de Toledo, donde estarán disponibles a partir del 17 de junio.
Consulta la programación completa del Día del Patrimonio Andalusí
Para participar en las actividades, los interesados pueden consultar la programación completa a través de la página web de Turismo del Ayuntamiento de Toledo, donde se detallan los horarios y los lugares de los eventos. La programación completa es la siguiente:
- 11:00 horas. Taller Infantil "La cerámica medieval andalusí en Tulaytula" (reserva previa)
- 11:00 y 13:00. Taller Infantil de pintura en seda natural: "Tramas de Al-Andalus"
- Mini-visitas comentadas "Legado Andalusí":
- Antigua Mezquita del Salvador (11:00, 11:30, 12:00, 12:30 y 13:00)
- Antigua Mezquita Cristo de la Luz (11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 21:30, 22:00, 22:30, 23:00 y 23:30)
- Antigua Mezquita de Tornerías (11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 21:30, 22:00, y 22:30)
- Taller del Moro y Jardín (11:00, 11:30 12:00, 12:30 y 13:00)
- Casa-Palacio Andalusí: "Casa del Temple" (11:00, 11:30 12:00, 12:30 y 13:00)
- Visitas guiadas "Talaytula: Un viaje por el Toledo Andalusí":
- "Antiguas mezquitas de Toledo" (10:00, 11:00, 11:30 y 12:00)
- "Jardines andalusíes en Toledo" (10:00, 11:00, 12:00)
- "Tulaytula: la Senda Galiana y la Huerta del Rey" (11:00)
- Parque de la Vega: Inspiración legado andalusí (11:00, 12:00, 20:00 y 21:00)
- Música Andalusí en vivo en la antigua Mezquita de Bab Al-Mardum (21:00, 22:00 y 23:00)
- Danza andalusí al anochecer en la Puerta del Sol (21:30 y 22:30)
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