Un pueblo de Toledo, elegido para la presentación del Grand Prix tras ser finalista en 2023: con Ramón García, Lalachus o Willbur

El municipio toledano de Yepes, con algo más de 5.000 habitantes, vuelve a situarse en el centro del foco televisivo tras su participación en el Grand Prix del Verano 2023, donde logró alcanzar las semifinales antes de caer en un ajustado duelo frente a Alfacar (Granada). Ahora, el programa de La 1 de Televisión Española ha elegido esta localidad para presentar oficialmente su temporada de verano de 2026.

La cita será este martes, 16 de junio, a las 12:00 horas en la Plaza Mayor, donde se espera una amplia participación vecinal y un ambiente festivo. El evento contará con la presencia de algunos de los rostros más reconocibles del formato, que empezó a emitirse en 1995, como Ramón García, Lalachus y Willbur, además del director del programa, Carlo Boserman.

El Ayuntamiento de Yepes, dirigido por Tomás Arribas, ha animado a la ciudadanía a sumarse a la jornada, especialmente a centros educativos, asociaciones y escuelas deportivas, así como a vecinos de municipios cercanos, con el objetivo de convertir la presentación en una gran celebración popular. Y para terminar el acto por todo lo alto, habrá migas y limonada gratis para todos los asistentes. "Hagamos que esta presentación sea inolvidable", recalca el consistorio.

Tras el acto, el consistorio ha organizado un cierre festivo con migas y limonada gratuitas para todos los asistentes, reforzando el carácter cercano y participativo del evento.

La elección de Yepes como sede de esta presentación confirma el vínculo del municipio con el programa, tras su buen papel en la edición de 2023 y la repercusión obtenida en la competición.

Un pueblo de Castilla-La Mancha en el Grand Prix 2026

Además, ya se conocen los municipios que participarán en el Grand Prix 2026, entre los que habrá un representante de Castilla-La Mancha: Quintanar del Rey (Cuenca). Junto a él, completan la lista Altura (Comunidad Valenciana), Balanegra (Andalucía), Blanca (Murcia), Cantalejo (Castilla y León), Muros (Galicia), Polinyà (Cataluña), Pradejón (La Rioja), Pravia (Asturias), San Juan de la Rambla (Canarias), Serranillos del Valle (Madrid) y Zumárraga (País Vasco).