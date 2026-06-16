TELEVISIÓN ESPAÑOLA
Un pueblo de Toledo, elegido para la presentación del Grand Prix tras ser finalista en 2023: con Ramón García, Lalachus o Willbur
Ramón García y otros rostros del programa televisivo acompañarán al Ayuntamiento en la Plaza Mayor para desvelar los detalles de la edición de 2026
El municipio toledano de Yepes, con algo más de 5.000 habitantes, vuelve a situarse en el centro del foco televisivo tras su participación en el Grand Prix del Verano 2023, donde logró alcanzar las semifinales antes de caer en un ajustado duelo frente a Alfacar (Granada). Ahora, el programa de La 1 de Televisión Española ha elegido esta localidad para presentar oficialmente su temporada de verano de 2026.
La cita será este martes, 16 de junio, a las 12:00 horas en la Plaza Mayor, donde se espera una amplia participación vecinal y un ambiente festivo. El evento contará con la presencia de algunos de los rostros más reconocibles del formato, que empezó a emitirse en 1995, como Ramón García, Lalachus y Willbur, además del director del programa, Carlo Boserman.
El Ayuntamiento de Yepes, dirigido por Tomás Arribas, ha animado a la ciudadanía a sumarse a la jornada, especialmente a centros educativos, asociaciones y escuelas deportivas, así como a vecinos de municipios cercanos, con el objetivo de convertir la presentación en una gran celebración popular. Y para terminar el acto por todo lo alto, habrá migas y limonada gratis para todos los asistentes. "Hagamos que esta presentación sea inolvidable", recalca el consistorio.
Tras el acto, el consistorio ha organizado un cierre festivo con migas y limonada gratuitas para todos los asistentes, reforzando el carácter cercano y participativo del evento.
La elección de Yepes como sede de esta presentación confirma el vínculo del municipio con el programa, tras su buen papel en la edición de 2023 y la repercusión obtenida en la competición.
Un pueblo de Castilla-La Mancha en el Grand Prix 2026
Además, ya se conocen los municipios que participarán en el Grand Prix 2026, entre los que habrá un representante de Castilla-La Mancha: Quintanar del Rey (Cuenca). Junto a él, completan la lista Altura (Comunidad Valenciana), Balanegra (Andalucía), Blanca (Murcia), Cantalejo (Castilla y León), Muros (Galicia), Polinyà (Cataluña), Pradejón (La Rioja), Pravia (Asturias), San Juan de la Rambla (Canarias), Serranillos del Valle (Madrid) y Zumárraga (País Vasco).
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