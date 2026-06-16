El Kiosco Base del Valle de Toledo, con la esperanza de poder volver a su actividad hostelera antes de 2027

El conocido como Kiosco Base, en la Ronda del Valle de Toledo, podría 'resucitar' antes de que concluya este 2026, después de no tener actividad desde abril de 2025. Así lo ha avanzado Cadena Ser.

Arzobispado y Ayuntamiento de Toledo han mantenido conversaciones en los últimos meses con el objetivo de tener clara cuál es la situación administrativa de este inmueble, después de que un informe municipal confirmase que parte del espacio de Kiosco Base es de dominio público. Por ello se inició un expediente que se resolverá esta semana. En este, se podría dar luz verde a la vuelta de este establecimiento a la actividad hostelera, por lo que podría abrir antes de que acabe 2026.

Los vecinos de Toledo todavía recuerdan su paso anterior: en 2021 se designó este Kiosco Base para su explotación a Catering Toledo, aunque ante la negativa de abandonar estas instalaciones sus anteriores inquilinos, dicho acuerdo no se llegó a ejecutar nunca. Tenía una extensión de 10 años, por lo que hubiera sido una realidad hasta 2031. Ahora Catering Toledo se encuentra a la espera de que concluyan las obras iniciadas por el Ayuntamiento para convertir la Casa de Corcho en un restaurante con un aforo máximo de 214 personas.

Una vez resuelto el trámite anteriormente citado del Ayuntamiento, el Arzobispado será el encargado de designar el encargado hostelero de explotar el Kiosco Base.

Será una segunda oportunidad merecida para este kiosco toledano que en 2021 se vio sumido en una polémica de poco gusto, cuando la Hermandad de la Virgen del Valle -propietaria por aquel entonces- tenía el mismo inquilino desde hace 40 años y, cuando el contrato expiró, el 31 de diciembre de 2021, optaron por no abandonar y continuar en estas instalaciones, sin ningún derecho ni permiso de los propietarios.

El asunto acabó en los Tribunales, que en 2025 obligaron a sus inquilinos a abandonar las instalaciones, además de una multa de 100.000 euros (100 euros por día en el establecimiento), que todavía no ha sido abonada. Las próximas semanas se antojan claves para el devenir de estas instalaciones.