Música, teatro, risas, secretos o tenis de mesa: así será la inauguración del esperado parque de la Vega de Toledo

Este viernes 19 de junio llega una noticia que todos los vecinos de Toledo esperaban: el parque de la Vega reabrirá, tras más de un año de obras (desde mayo de 2025).

Y los toledanos disfrutarán de un parque totalmente renovado: nuevos quioscos -con la churrería Catalino entre ellos-, un nuevo mirador hacia la Puerta de Bisagra e incluso una entrada imperial con varias estatuas que ya se puede visualizar. Desde el Ayuntamiento quieren que sea el epicentro de la vida cultural y social de la ciudad, y por ello durante este fin de semana tendrá lugar una inauguración por todo lo alto. Se celebrará de viernes a domingo con actividades culturales, deportivas, musicales y familiares para todos los públicos.

Programación al completo para celebrar la reapertura del parque de la Vega

La programación arrancará el viernes 19 de junio con la 48ª Carrera Pedestre Popular Toledo-Polígono, cuya salida tendrá lugar a las 21:00 horas desde el Paseo Imperial. Y la jornada concluirá a las 22:00 horas con el concierto de la Unión Musical Benquerencia en el Templete de La Vega.

El sábado estará centrado en diferentes propuestas culturales y patrimoniales. A las 10:30, 12:00 y 19:00 horas, la compañía Teatro Atenea ofrecerá las rutas teatralizadas 'La Vega Imperial: reyes, risas y secretos de Toledo', con salida desde el Templete de La Vega. Y dentro del programa Patrimonio Andalusí se celebrarán visitas guiadas a las 11:00 y 12:00 horas, con reserva previa online a través de la web de Turismo de Toledo. El punto de encuentro será la Oficina de Turismo de La Vega.

El último día, el domingo, estará especialmente enfocado a las familias y al ocio saludable. Entre las 09:00 y las 12:00 horas, el Paseo Imperial acogerá actividades deportivas infantiles dirigidas a niños de entre 6 y 12 años, con algunos deportes como protagonistas como fútbol, baloncesto, vóley, tiro con arco, tenis, pádel, bádminton, atletismo, tenis de mesa y futbolín. Y de 10 a 12 horas tendrá lugar una clase de yoga en el interior del parque. Y a las 13 horas los hosteleros de los quioscos del parque ofrecerán un aperitivo gratuito como muestra de bienvenida a la que es ya una nueva etapa para este histórico parque. Finalizará la programación de esta reapertura a las 20 horas con un espectáculo de títeres y a las 22 horas con un concierto en el Templete.

Además, durante todo el fin de semana permanecerá abierta la exposición ‘Memoria del Parque de La Vega’, instalada frente a la Casa de Corcho, una muestra que permitirá a los asistentes recorrer la historia y evolución de este emblemático enclave toledano.