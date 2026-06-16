Qué es el carné de ciberexpertos que han recibido 642 alumnos de 6º de Primaria de Toledo

Los móviles, las redes sociales, los videojuegos online y el acceso cada vez más temprano a Internet han convertido la educación digital en una herramienta clave para los menores. Con el objetivo de que los niños aprendan a navegar con seguridad, un total de 642 alumnos de 6º de Educación Primaria de una veintena centros educativos de Toledo recibieron en la jornada de ayer el carné de ciberexperto, un reconocimiento que acredita la formación recibida a través de un programa impulsado por la Policía Nacional.

Este programa impartido en diferentes centros educativos de las ciudades españolas busca preparar a los menores para hacer un uso responsable y seguro de las nuevas tecnologías, especialmente de Internet y las redes sociales.

El programa Ciberexpert@, una iniciativa impartida en otras ciudades españolas

El programa Ciberexpert@ fue creado por la Policía Nacional con la intención de ofrecer una mejor educación tanto a los menores como a sus familias y a la comunidad educativa. La formación está dirigida específicamente a estudiantes de 5º y 6º de Educación Primaria y tiene como objetivo enseñarles a utilizar Internet de una forma más responsable.

Los alumnos reciben entre cinco y diez horas de formación sobre el uso correcto de las TIC y de las redes sociales. Entre los contenidos que aborda el programa se encuentran el uso seguro de las redes sociales como X, Tik Tok o Instagram, la importancia de proteger la privacidad, así como la identificación y prevención de los riesgos que los menores pueden encontrar en el uso diario de las tecnologías.

El programa Ciberexpert@ busca preparar a los menores para hacer un uso responsable y seguro de las TICS y las redes sociales / Ayuntamiento de Toledo

Uno de los pilares del proyecto es que la seguridad en Internet no depende únicamente de los menores. Por ello, el programa también busca involucrar a las familias y a los centros educativos, acercándoles herramientas y conocimientos que permitan crear un entorno digital más seguro. Las actividades y charlas formativas son impartidas por los delegados de Participación Ciudadana de la Policía Nacional, con el apoyo de la Comunidad Educativa y la coordinación de la Unidad Central de Participación Ciudadana.

El acto celebrado en Toledo tuvo lugar en el Paraninfo Envases de Cartón del campus de la Fábrica de Armas de la UCLM, y estuvo presidido por el subdelegado del Gobierno de Toledo, Carlos Ángel Devia, acompañado por el jefe de la Comisaría Provincial de Toledo, Manuel Domínguez Corcobado, y los concejales del Ayuntamiento Marisol Illescas y Daniel Morcillo. El subdelegado admitió la preocupación por el incremento de la ciberdelincuencia, la cual se ha duplicado en el último año.

De este modo, el carné de ciberexperto se convierte en el símbolo de un aprendizaje que va más allá de las aulas y que pretende acompañar a los niños en una etapa en la que sus primeros pasos en Internet pueden marcar su futura relación con el entorno digital.