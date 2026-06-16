FÚTBOL
Borja Bardera continuará como entrenador del Toledo en la temporada 26/27: nada firmado, pero sí apalabrado
Este diario puede confirmar en exclusiva que Bardera seguirá siendo el capitán del barco del CD Toledo, a pesar de haber recibido ofertas de Segunda Federación
Borja Bardera, salvo giro inesperado a última hora de los acontecimientos, continuará una temporada más en el CD Toledo. Así lo puede confirmar La Crónica de Toledo.
A finales de mayo comenzaron las primeras conversaciones entre club y míster, "con buena sintonía", como ya informamos en este diario. La intención de Bardera siempre fue continuar en el club. "El Toledo es para mí muy especial y he venido para ascenderlo", afirmó. E incluso se atrevió confensando que "incluso teniendo ofertas de Segunda Federación mi prioridad será el Toledo". Y ha cumplido su palabra. Podemos confirmar que ha recibido ofertas de Segunda Federación y, a pesar de ello, va a continuar liderando el proyecto del CD Toledo en la temporada 26/27, con un claro objetivo tras quedarse a las puertas este año: ascender a Segunda RFEF. Es la obsesión del club, Bardera y de toda la plantilla.
Todavía no hay ningún documento firmado entre Toledo y Bardera, pero sí está apalabrado. Seguirá, por tanto, siendo un proyecto continuista el del club, con la principal base de la plantilla formando parte también de la próxima temporada en el Grupo XVIII de Tercera Federación, en el que el Toledo volverá a ser el rival a batir.
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