Bolt afirma que "muchos taxistas de Toledo trabajan con nosotros" y el gremio responde que "son unos vendehúmos"

Como si de una guerra se tratase, ahora la empresa Bolt ha vuelto a responder. Nacho Hernando, consejero de Fomento de Castilla-La Mancha señaló recientemente que estos coches VTCs "cometen ilegalidades realizando viajes con recogida y final en el mismo municipio". Además, señaló que desde su llegada a Toledo el pasado 31 de julio 2025 han recibido 454 solicitudes de sanción contra esta empresa por parte del Ayuntamiento de Toledo. Todo ello sumaría un total de "unos dos millones de euros".

Bolt, como viene siendo habitual en esta 'batalla', no se ha callado. Ha respondido. Daniel Georges, director general de Bolt en España ha explicado recientemente -y como ya afirmó en declaraciones pasadas a La Crónica de Toledo- que "hay un vacío regulatorio y no hacemos nada ilegal. El carácter urbano de los VTCs no está regulado en la región". E insisten en que "si fuera ilegal no nos arriesgaríamos a multas tan altas". Y desde luego que finalmente lo han sido, alcanzando los dos millones de euros, aunque han recurrido 177 multas del total de 454.

"El Ayuntamiento no tiene competencias para inmovilizar vehículos ni para prohibir los trayectos urbanos. Es por ello que reclamamos el desarrollo de un marco normativo autonómico en línea con otras comunidades y países europeos, y que resuelva el actual vacío regulatorio en materia de servicios urbanos", explican en declaraciones a este diario.

Y Daniel Georges insiste también -como ya nos adelantó hace meses- en que "hay taxistas que ya trabajan con nosotros".

¿Qué puede hacer y qué no Bolt en Toledo? Los coches de Bolt y sus trabajadores pueden recoger en un municipio y tener como destino final otro (municipio). Por ejemplo, pueden recoger a un vecino en Toledo y dejarle en Nambroca (una localidad toledana). Pero lo que no pueden -según lo indica así la ley- es tener como inicio y destino final del viaje el mismo municipio.

Los taxis de Toledo siguen insistiendo en que lo hace Bolt es "ilegal" / Ayuntamiento de Toledo

Desde la Asociación de Taxistas lo tienen claro: "Son unos vendehúmos"

Si desde Bolt no se piensan la respuesta, desde la Asociación de Taxistas de Toledo tampoco. Miguel Ángel Ortega, presidente de esta agrupación, afirma a este diario que "todo lo que dicen desde Bolt es mentira. Somos 130 entre taxistas, autónomos y asalariados y ninguno trabaja con ellos. Son unos vendehúmos".

Este parece ser tan solo un capítulo más entre Bolt y Taxis en Toledo, mientras hasta ahora desde el Ayuntamiento de Toledo y la Junta de Castilla-La Mancha dan la razón a los taxis, interponiendo sanciones a los vehículos VTC tan característicos con su color verde. Desde la Consejería de Fomento de Castilla-La Mancha afirman a La CRónica de Toledo que "no hay ninguna novedad hasta ahora con la ordenanza que regule el servicio de Bolt", por lo que todo sigue -y parece que seguirá- igual, mientras la tensión incrementa.