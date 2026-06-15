Vuelve el cine de verano a Toledo: estas son todas las películas que podrás ver por 4 euros

El cine de verano de Toledo ya tiene fecha para el inicio de una nueva temporada en el auditorio del parque de las Tres Culturas. Esa nueva temporada arrancará el jueves 25 de junio con la proyección de la película 'Incontrolable', de Kirk Jones. El pase comenzará a las 22:20 horas y se mantiene el precio de temporadas pasadas, siendo el coste de la entrada de 4 euros.

Un cine de verano que llegará con diferentes títulos destacados de la temporada, así como de películas que se estrenarán durante la época estival en los cines comerciales. Unas proyecciones que están programadas a las 22:20 horas, durante todo el mes de junio y del 1 al 20 de julio. Por su parte, entre el 21 y 31 de julio, así como todo el mes de agosto, el horario de las sesiones será a las 22:00 horas.

Todo en un cine de verano que cuenta con el patrocinio, un año más, de la Fundación Soliss. Un patrocinio que, además, posibilita mantener el precio de las entradas, pese al incremento generalizado de los precios.

Cartelera de junio y julio

Estas serán las películas programadas hasta el próximo lunes 20 de julio: