Aviso a los vecinos de Toledo: desde hoy no podrás sacar el abono de transporte de Madrid si no vives en estos municipios

Se trata de un anuncio que afecta a miles y miles de personas, y no solo de la Comunidad de Madrid. El Consorcio de Transportes de la Comunidad de Madrid anunció recientemente que la expedición de la Tarjeta de Transporte Público Personal (TTP) queda exclusivamente desde hoy lunes 15 de junio reducida a personas que estén empadronadas en la región de la Comunidad de Madrid y en algunos municipios concretos de Castilla-La Mancha y Castilla y León.

Esta tarjeta de transporte es nominal e intransferible, y con ella se puede cargar con los abonos 30 días, además de aplicar diferentes descuentos por edad, familia numerosa o discapacidad. Es una tarjeta personalizada, según sus circunstancias, para cada persona.

Los municipios de Castilla-La Mancha que podrán sacar la tarjeta

Nacho Hernando, consejero de Fomento, señaló que actualmente son "unos 35.000 usuarios de las provincias de Toledo, Guadalajara y en menor medida Cuenca los que se benefician y hacen uso de esta tarjeta en toda la región".

Los municipios de la región castellanomanchega que están integrados en las zonas tarifarias E1 y E2 y que podrán seguir sacando esta tarjeta de Madrid son:

Zona E1: Alameda de la Sagra, Alovera, Añover del Tajo, Azuqueca de Henares, Borox, Cabañas de la Sagra, Camarena, Carranque, Casarrubios del Monte, Cedillo del Condado, Ciruelos, Cobeja, El Casar, El Viso de San Juan, Esquivias, Guadalajara, Illescas, Méntrida, Mesones (El Casar), Numancia de la Sagra, Ontígola, Palomeque, Pantoja, Pioz, Pozo de Guadalajara, Seseña, Seseña Nuevo (Seseña), Torrejón del Rey, Uceda, Ugena, Urbanización Calalberche (Santa Cruz de Retamar), Urbanización Calypo Fado (Casarrubios del Monte), Valdenuño-Fernández, Valmojado, Ventas de Retamosa, Villaluenga de la Sagra, Yeles, Yuncler y Yuncos.

Zona E2: Ajofrín, Albares, Aldea en Cabo, Almoguera, Almorox, Arcicóllar, Argés, Azucaica (Toledo), Bargas, Belinchón, Burguillos de Toledo, Camarenilla, Casa de Uceda, Chozas de Canales, Cobisa, Dosbarrios, El Cubillo de Uceda, Escalona, Fuensalida, Fuentes de la, Alcarria (Brihuega), Gerindote, Guadamur, Huerta de Valdecarábanos, La Guardia, La Torre de Esteban Hambrán, Layos, Lominchar, Magán, Maqueda, Matarrubia, Mocejón, Mondéjar, Nambroca, Noblejas, Novés, Ocaña, Olías del Rey, Paredes de Escalona, Portillo de Toledo, Quismondo, Recas, San Joaquín (Illana) / Urb. El Ballestar, Santa Cruz de la Zarza, Santa Cruz del Retamar, Santa Olalla, Santo Domingo-Caudilla, Taracena (Guadalajara), Tarancón, Toledo, Torija, Torrijos, Trijueque, Urbanización San Sebastián (Villamiel de Toledo), Valdenoches (Guadalajara), Villamiel de Toledo, Villarrubia de Santiago, Villaseca de la Sagra, Villatobas, Viñuelas, Yepes, Yunclillos y Zarza de Tajo.

Para ello, la condición de residente en algunos de los municipios anteriormente citados tendrá que acreditarse con un certificado de empadronamiento en vigor en la que quede reflejada la residencia en dicha localidad.