Pole, primer confirmado de las Ferias de Agosto de Toledo: concierto gratis en su ciudad natal

Las ferias de agosto de Toledo, que se celebrarán del 9 al 18 de agosto, siendo el 15 de agosto el día grande de la patrona. Ese mismo día será cuando el primer artista confirmado de las celebraciones lleve a cabo su actuación en el recinto ferial de La Peraleda, a partir de las 22:00 horas y con entrada libre y gratuita hasta completar aforo.

El artista invitado es ya conocido entre los toledanos y toledanas, ya que se trata de alguien cercano. Más concretamente, el recién artista confirmado es el toledano Pole, quien cerrará su nueva gira ‘Km0’ en su ciudad natal. De hecho, el propio Pole, a través de su perfil en X -antes Twitter-, ha anunciado que “fin de gira en casa”.

No será la primera vez que Pole actúe en Toledo, ya lo hizo en la semana grande del Corpus 2025. Lo hizo dentro del festival ‘El Tajo, un río de música’, un evento musical que encabezó el cantante Melendi.

Para más expectación, Pole ha anunciado que habrá “sorpresas” durante el concierto en agosto, por lo que se deduce que el artista tendrá algo muy especial preparado para todos sus paisanos.

Aún quedan noticias por conocer

El primer concierto de las ferias de agosto de Toledo ya ha sido desvelado, ahora queda esperar a ver quien complementará el cartel para estas fechas tan señaladas en la ciudad imperial. De la cita se espera que se repita el mismo formato que estos últimos años, con la instalación de carpas, recinto para conciertos y un recinto ferial propio en La Peraleda.

El año pasado se contó con la actuación de Abraham Mateo. El concierto fue de pago y no contó con la esperada asistencia. Por ese motivo, el Ayuntamiento de Toledo apuesta ahora por un concierto con entrada libre y gratuita hasta completar aforo.

Concierto y tradición en el mismo día

Paralelamente, durante esas ferias de Toledo, se realizará una de las tradiciones más arraigadas en la ciudad, como es beber agua del botijo en la Catedral de Toledo. Una tradición que comenzó en el siglo XIII y que ha ido pasando de generación en generación.

Un evento al que acuden miles de personas, en el que se pueden ver pasar a abuelos, rodeados de los más jóvenes y sus pequeños. Un día en el que la familia se reúne en torno a los botijos que se ubican en el claustro de la Catedral.

Un agua que sube de los manantiales que hay bajo este edificio histórico. Además, una de las leyendas asegura que los aljibes, bajo unas cuevas, que se encuentran en los subterráneos del claustro de la Catedral toledana, guardaron a la Virgen del Sagrario para evitar su robo en la reconquista de los musulmanes.

Sin embargo, la tradición de beber en los botijos se remonta al siglo XVII, debido a las largas misas que se hacían en la Catedral y a las altas temperaturas en pleno mes de agosto. Los asistentes se salían a las puertas de la iglesia a beber agua fresca.