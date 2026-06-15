¿Llegará por fin la rehabilitación del Palacio de Malpica, en Toledo? Visto bueno a la documentación, y fin de obras en 2029

Después de ocho años en espera, todo hace indicar que el Palacio de Malpica de Toledo va a ser recuperado. La mesa de contratación del Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana ha dado recientemente el visto bueno a la documentación presentada por la empresa Técnicas para la Restauración y Construcciones S.A., que rehabilitará el edificio por un importe total de 7.730.090,03 euros (sin IVA). Esto supone una importante rebaja respecto al presupuesto base de licitación, que estaba fijado en 9.145.870,83 euros. Así lo ha confirmado el diario ABC. Ahora, el expediente continúa su tramitación previa a la formalización definitiva del contrato.

Desde 2018 sufriendo retrasos

En 2018 se destinaron 70.000 euros para la redacción del proyecto. En 2022 se volvió a destinar una partida para impulsar la actuación. Y no ha sido hasta enero de este año, seis años más tarde, cuando el Ministerio de Vivienda licitó de forma definitiva las obras dentro del Programa de Rehabilitación del Patrimonio Arquitectónico.

Las actuaciones que se llevarán a cabo en el edificio

Se van a eliminar diferentes elementos que se han ido añadiendo el edificio para recuperar la estructura original del conjunto. Además, se llevará a cabo la restauración de carpinterías históricas, consolidación de fachadas y recuperación de la configuración espacial de los tres patios históricos.

Otro de los aspectos centrales del proyecto será la creación de una 'calle interior' que conectará patios y diferentes niveles. La intervención de la empresa también permitirá mejorar la accesibilidad del edificio y renovar las instalaciones de agua, electricidad, ventilación, reparación de cubiertas...

Será, prácticamente, una reforma integral para que un edificio histórico de Toledo esté a la altura, en pleno 2026. Las obras, si se cumplen con los plazos, finalizarán en torno a 2029.

Patio. De estilo renacentista, es obra de Alonso de Covarrubias, realizado hacia la tercera década del S. XVI. Tiene forma cuadrada, es arquitrabado, con vanos abiertos simétricamente que quedan divididos por columnas de fuste liso, capiteles estriados con volutas y zapatas de piedra. / Junta de Castilla-La Mancha

Data del siglo XVI, y Bien de Interés Cultural

Este palacio renacentista perteneció al Marqués de Malpica y Valdepusa, y se encuentra ubicado en la plaza de Santa Clara. El edificio consta de dos alturas y es de planta cuadrada, articulado en torno a un patio central, al que se le han añadido otros edificios anexos. Su fachada principal, levantada a la citada plaza, ha sufrido transformaciones, conservando en su extremo derecho una torre-mirador. Está formada por cajones de sillarejo encintado y paños de ladrillo. La puerta principal es de piedra, adintelada, flanqueada por dos ménsulas sujetando un balcón superior.

Actualmente el edificio -declarado como Bien de Interés Cultural desde 1998- está ocupado por las oficinas de la Demarcación de Carreteras del Estado en Castilla-La Mancha, un organismo de la Administración General del Estado, dependiente del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible.