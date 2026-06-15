La guerra entre taxi y Bolt en Toledo se recrudece: multas de más de dos millones de euros en juego

La 'guerra' entra Taxi y Bolt continúa en Toledo. Los VTC 'verdes' (Bolt) llegaron a la capital castellanomanchega el 31 de julio de 2025, y cerca de un año más tarde no se ha solucionado el problema. Incluso, ha ido a peor. Desde la Asociación de Taxistas de la ciudad siempre han defendido que "Bolt no tiene la licencia para hacer trayectos urbanos por la ciudad y aun así los hacen". Y, por otro lado, desde Bolt explican que "el carácter urbano de los VTCs no está regulado en la región. Hay un vacío regulatorio y no hacemos nada ilegal".

Con el tiempo se esperaba una normativa que regulara todo lo anterior, pero hasta este momento no ha llegado. Lo que sí han llegado son las multas para Bolt. En realidad ha sido así desde que aterrizaron en la ciudad, pero ahora han comenzado a hacerse efectivas las primeras, por el papeleo que acarrean. Y, ojo, porque en total superan los dos millones de euros.

Nacho Hernando, consejero de Fomento de Castilla-La Mancha, admitió recientemente que su departamento ya ha recibido 454 solicitudes de sanción contra la empresa Bolt por parte del Ayuntamiento de Toledo por operar como VTC sin la respectiva autorización. Bolt ha recurrido 177, y ya ha empezado a abonar algunas de las otras. "En total, todas las sanciones pueden rondar los dos millones de euros", afirmó Hernando.

El consejero indicó que "la ley dice muy claramente que no se puede hacer un servicio con inicio en un municipio y destino ese mismo municipio". Además, afirmó contundente que "el interés de Bolt no está en la ciudadanía, sino en hacerse con el control de un mercado y el de expulsar a los taxistas, que son legítimos representantes del servicio público de movilidad dentro de una ciudad".

Un vehículo VTC circula por el centro de Madrid. / EUROPA PRESS

¿Qué puede hacer y qué no Bolt en Toledo? Los coches de Bolt y sus trabajadores pueden recoger en un municipio y tener como destino final otro (municipio). Por ejemplo, pueden recoger a un vecino en Toledo y dejarle en Nambroca (una localidad toledana). Pero lo que no pueden -según lo indica así la ley- es tener como inicio y destino final del viaje el mismo municipio.

El consejero también admite que "taxi tiene que actualizarse"

El consejero Nacho Hernando también ha admitido que "los taxistas tienen que actualizar el sistema operativo". Y resaltó alguna iniciativa como la surgida en Albacete, donde los taxistas han establecido una tarifa plana para estudiantes en el que ningún viaje será más caro de 7 euros. "El taxi está evolucionando, está adaptándose a las circunstancias", matizó.

Mientras tanto, Bolt empieza a pagar las primeras consecuencias en forma de multas. Desde la Consejería de Fomento de Castilla-La Mancha afirman a La CRónica de Toledo que "no hay ninguna novedad hasta ahora con la ordenanza que regule el servicio de Bolt", por lo que parece que la tensión seguirá en las calles y carreteras toledanas. Y pronto se cumplirá el primer aniversario.