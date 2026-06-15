Comprar casa en Castilla-La Mancha sigue siendo una ganga: estas son las provincias más baratas

Mientras comprar una vivienda se ha convertido en un auténtico reto económico en gran parte de España, Castilla-La Mancha continúa siendo una de las grandes excepciones del mercado inmobiliario. En un contexto en el que provincias como Madrid, Barcelona o Málaga registran precios que superan ampliamente los 4.000 euros por metro cuadrado, esta comunidad autónoma mantiene cifras muy alejadas de esos mercados tensionados y se posiciona como uno de los territorios más asequibles para adquirir una casa.

Los últimos datos del Índice Inmobiliario de Fotocasa reflejan que Castilla-La Mancha es la segunda comunidad autónoma más barata de España para comprar vivienda. El precio medio de venta se sitúa en 1.390 euros por metro cuadrado, menos de la mitad de la media nacional, que alcanza los 3.089 euros por metro cuadrado. Traducido a una vivienda tipo de 80 metros, comprar una casa en la región supone una inversión aproximada de 111.196 euros, una cantidad que en otras zonas del país apenas permitiría acceder a una pequeña vivienda.

Sin embargo, incluso dentro de Castilla-La Mancha existen diferencias importantes entre provincias. Aunque la comunidad se mantiene entre las más económicas del país, hay zonas donde comprar una vivienda sigue siendo una auténtica oportunidad.

Ciudad Real, una de las provincias más baratas en España

La provincia que lidera el ranking de Castilla-La Mancha es Ciudad Real. Según Fotocasa, el coste medio de la vivienda alcanza los 1.097 euros por metro cuadrado, lo que permite comprar una vivienda de 80 metros cuadrados por unos 87.782 euros.

Estas cifras no solo convierten a Ciudad Real en la provincia más económica de la autonomía, sino que también la colocan entre las más baratas de todo España. De hecho, solo una provincia española presenta un precio inferior, Jaén, lo que demuestra la enorme diferencia que existe respecto a los mercados más caros del país.

Toledo y Cuenca, otras opciones para encontrar vivienda asequible

Por detrás de Ciudad Real aparecen otras dos provincias castellanomanchegas donde todavía es posible comprar una vivienda por debajo de los 105.00 euros de media. En Cuenca, el precio del metro cuadrado se sitúa en los 1.218 euros, por lo que un inmueble de 80 metros cuadrados rondaría los 99.540 euros, una cifra que sigue estando muy lejos de los grandes mercados inmobiliarios españoles.

Muy de cerca se encuentra Toledo, donde adquirir una vivienda tamaño medio tiene un coste medio de 102.720 euros. Su precio por metro cuadrado alcanza los 1.284 euros. De esta manera, la provincia toledana se sitúa entre las más económicas del conjunto nacional, algo llamativo teniendo en cuenta su proximidad con Madrid y la influencia que ejerce la capital sobre parte de su mercado residencial.

Albacete mantiene precios moderados y Guadalajara es la más cara

La provincia de Albacete ocupa una posición intermedia dentro del mapa inmobiliario castellanomanchego. Comprar una vivienda cuesta de media 1.622 euros por metro cuadrado, lo que supone alrededor de 129.757 euros para una vivienda tipo. A pesar de ser una de las provincias más caras de la región, sus precios continúan siendo muy inferiores a los de la media nacional.

El caso contrario es Guadalajara, que se consolida como la provincia con el mercado residencial más caro de Castilla-La Mancha. El precio medio alcanza los 2.034 euros por metro cuadrado, elevando el coste de una vivienda de 80 metros cuadrados alrededor de los 162.710 euros.

Su cercanía con Madrid y la conexión mediante las principales vías de transporte han convertido a Guadalajara en una alternativa para quienes buscan salir del elevado coste de la capital, una presión que se refleja directamente en el precio de sus inmuebles. Aun así, comprar una vivienda en Guadalajara continúa siendo más barato que hacerlo en muchos de los grandes núcleos urbanos españoles.

Castilla-La Mancha es la segunda autonomía más económica donde adquirir una vivienda

La vivienda en Castilla-La Mancha también está experimentando un incremento de precios. Según Fotocasa, el valor de compra ha crecido un 13,2% respecto al año anterior, una señal de que la demanda también está aumentando en la comunidad. De hecho, según el ranking de Fotocasa, es la segunda comunidad autónoma de España más barata para comprar un piso.

Pese a esta subida, la región sigue siendo una de las mejores alternativas para quienes buscan comprar una vivienda sin asumir los elevados costes de otros puntos de España. Ciudad Real, Toledo o Cuenca demuestran que todavía existen lugares donde adquirir una casa por menos de 105.000 euros es una realidad, algo cada vez más difícil de encontrar en el mercado inmobiliario actual.