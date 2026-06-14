EN CASTILLA-LA MANCHA
El oasis oculto a menos de dos horas de Madrid: playas naturales de color turquesa y bautismos de buceo
Una oportunidad para evadirse de las altas temperaturas y disfrutar de un entorno natural único, además de la cantidad de planes y actividades alternativas que el lugar ofrece
Joaquín De la Aleja
La llanura manchega esconde uno de sus tesoros más preciados de todo su ecosistema natural, un oasis que mucho contrasta con la habitual estampa seca y árida propia de la meseta interior. Aquí, existe un refugio para las sofocantes temperaturas de la etapa estival que caracteriza a cada verano, un lugar donde regocijarse del calor y poder disfrutar de lagos de agua dulce, con cascadas y playas naturales de color turquesa, además de múltiples actividades tanto fuera como dentro del agua.
El Parque Natural de las Lagunas de Ruidera es un enclave perfecto para organizar una escapada rápida sin necesidad de desplazarse muy lejos de las localidades madrileñas. A solo dos horas de camino en coche, entre las provincias de Ciudad Real y Albacete, se encuentra este maravilloso espacio natural protegido que consta de múltiples lugares habilitados para el baño con lagunas rebosantes y cascadas activas.
Entre todos los baños naturales disponibles en las Lagunas de Ruidera, se destacan la Laguna del Rey, Laguna Colgada, Santos Morcillo, Salvadora, Redondilla y San Pedro. La mayoría de estas áreas son accesibles desde la carretera de Ruidera a Ossa de Montiel y cuentan con servicios cercanos como aparcamientos, restaurantes, bares u hoteles. Y si buscan un plan más aventurero, también hay una amplia oferta de campings, cabañas e instalaciones para furgonetas camper.
Multiplicidad de posibilidades al servicio de la diversión
Uno de los grandes atractivos de este lugar, es la posibilidad de combinar el baño con rutas senderistas que recorren todo el Parque Natural, tanto a pie como en bicicleta. De esta forma, se pueden apreciar todos los encantos que alberga este oasis manchego, como puede ser el salto de agua más alto de la zona, con unos 15 metros de altura y acceso mediante un camino señalizado.
Aparte de todas las bellezas naturales que se pueden disfrutar en la Lagunas de Ruidera, así como refrescarse con un buen chapuzón y evadirse de las altas temperaturas, también se pueden realizar actividades alternativas como kayak, paddle surf, snorkel, pesca deportiva o incluso bautismos de buceo, siempre con empresas autorizadas y bajo las condiciones permitidas.
También hay opciones de senderismo, rutas a caballo, recorridos en bicicleta, espeleoturismo o visitas guiadas a espacios como la Cueva de Montesinos y los castillos de Peñarroya y Rochafrida. Los amantes de la tradición cervantina también podrán encontrar curiosidades que descubrir en este lugar de La Mancha.
En temporada alta conviene evitar las horas de mayor afluencia y respetar las normas del parque: el baño solo está permitido en zonas habilitadas, no se puede acceder y la navegación solo está permitida con embarcaciones sin motor para no interferir con la fauna acuática ni con las aves del entorno
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