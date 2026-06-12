Cortes de tráfico en Toledo por la I Carrera Virgen del Valle, procesiones y una manifestación durante el domingo

La Policía Local de Toledo ha diseñado un dispositivo especial de tráfico para el próximo domingo dado el cúmulo de acontecimientos que se celebrarán durante ese día. Las restricciones afectarán tanto al Casco Histórico como a los accesos y principales vías periféricas por la mañana y por la tarde.

En primer lugar, desde las 08:00 y hasta las 12:00 horas se celebrará la 'I Carrera Virgen del Valle', que provocará las mayores restricciones de circulación en el entorno de este dispositivo desplegado, ya que se procederá al corte total del tráfico en ambos sentidos de la circulación, en el tramo comprendido entre el Puente de Alcántara y el Kiosco Base.

Además, a partir de las 10:00 horas se registrarán cortes puntuales al paso de los corredores en la carretera de circunvalación de la ronda del Valle, la carretera de Piedrabuena y el Paseo de Recaredo.

Influencia de las procesiones en el dispositivo

Por otro lado, se van a desarrollar varias procesiones parroquiales del Corpus Christi, por lo que se producirán retenciones y cortes puntuales de tráfico al paso de las comitivas en los siguientes horarios y zonas: 11:45 horas, en el entorno de la Parroquia de Santo Tomé; 12:00 horas, en el entorno de la Parroquia de San Julián que afectará a la avenida de Europa; 12:00 horas, en el entorno de la Parroquia del Santísimo Corpus Christi que afectará a la calle Río Fresnedoso, en el barrio de Santa María de Benquerencia; y 12:15 horas en el entorno de la Parroquia de los Santos Justo y Pastor.

Protestas en zona centro

También está programada la celebración de una manifestación bajo el lema 'No a la Guerra', que saldrá a las 11:00 horas desde la plaza de Zocodver y que discurrirá por diversas calles del Casco Histórico hasta su llegada final, a las 14:00 horas, a la plaza del Ayuntamiento, lo que provocará restricciones peatonales y cortes intermitentes en los accesos a la zona centro.

Ya por la tarde, con motivo de la Procesión de la Virgen de la Estrella, se cerrará completamente al tráfico en ambos sentidos, el eje vial comprendido entre la Puerta de Bisagra y la plaza de Zocodover desde las 19:00 hasta las 23:00 horas.

Variaciones en las rutas de autobuses urbanos

El servicio de autobuses urbanos también sufrirá modificaciones en su itinerario habitual, y durante este intervalo de tiempo, la cabecera de todas las líneas de autobús se trasladará a las dársenas de Safont, junto a la Estación de Autobuses.

Desde el Ayuntamiento se ruega a los conductores que extremen las precauciones, respeten la señalización provisional instalada y las indicaciones de los agentes de la Policía Local, recomendando el uso de vías alternativas para los desplazamientos durante toda la jornada del domingo.