19 de junio
La noticia que esperaban muchos toledanos: el parque de La Vega reabre y ya tiene nueva horchatería
El Parque de La Vega reabre sus puertas el próximo viernes 19 de junio tras seis meses cerrado, con seis nuevos quioscos y actividades programadas para el fin de semana
La cuenta atrás ha terminado. Tras más de un año de obras y seis meses cerrado, el Parque de La Vega volverá a abrir sus puertas el próximo viernes 19 de junio. La reapertura no solo supondrá la recuperación de una de las principales zonas verdes de la ciudad, sino también el regreso de los establecimientos que se vieron obligados a echar la persiana a principios de año. Una cita que esperan con ansias los vecinos de Toledo que podrán volver a hacer vida en este emblemático punto de la ciudad.
Con el parque volverán a estar operativos seis quioscos, entre los que seguirá estando la Churrería Catalino y el quiosco de encurtidos de Julián. A los dos quioscos históricos de la ciudad se les suman cuatro nuevos nombres, de los cuales el último ha sido anunciado esta semana. Un negocio que parecía que iba a quedarse huérfano... y finalmente no. La horchatería, cuyo futuro había quedado en el aire tras quedar inicialmente desierta la concesión, contará finalmente con un nuevo adjudicatario.
Según anunció el portavoz municipal, Juanjo Alcalde, la empresa Maza Inversiones Alimentación y Hostelería S.L. será la encargada de gestionar el quiosco número 4, reservado a la venta de horchata. Una adjudicación que pone fin a las dudas sobre el futuro de este establecimiento.
El quiosco 4, reservado a la horchatería, finalmente estará operativo
De esta manera, el quiosco número 1, destinado a hostelería, será explotado por Hevico Gestión S.L., mientras que el número 2 recaerá en Bar La Turvia S.L. La empresa Hijos de Catalino Escalante S.L. con Jose y Quili al mando volverán a ser el punto de encuentro habitual por las mañanas de muchos toledanos.
En cuanto a los puestos dedicados a encurtidos y productos envasados, el quiosco número 5 será explotado por Julián Jiménez García y el quiosco número 6 será gestionado por Nuevo Almacén Franquicias S.L.
La inauguración oficial del renovado Parque de La Vega tendrá lugar el viernes 19 de junio y estará acompañada por diversas actividades organizadas durante todo el fin de semana. El Ayuntamiento espera que la reapertura se convierta en una auténtica celebración ciudadana y en el punto de partida para recuperar la intensa actividad social y familiar que tradicionalmente ha caracterizado este espacio.
13 meses después, el parque de la Vega abrirá sus puertas totalmente renovado
La transformación del parque ha supuesto una inversión de 2.943.974,87 euros procedentes de los fondos europeos Next Generation. Las obras, iniciadas en mayo de 2025, han permitido llevar a cabo una remodelación integral del recinto, mejorando tanto sus infraestructuras como sus zonas estanciales y paisajísticas.
Entre las principales novedades, destacan la creación de un nuevo mirador con vistas hacia la Puerta de Bisagra y una renovada entrada monumental decorada con diversas estatuas. Sin embargo, no todos los proyectos estarán finalizados para la fecha de inauguración. La Casa de Corcho, afectada recientemente por un incendio y pendiente de una actuación valorada en unos 150.000 euros, continuará cerrada hasta completar su proceso de rehabilitación.
Con esta reapertura, Toledo recupera uno de sus espacios más queridos y simbólicos, llamado a convertirse de nuevo en punto de encuentro para vecinos y visitantes en plano corazón de la capital.
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