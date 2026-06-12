MUNDIAL 2026
¿Sabes quién es el único jugador de Toledo que ha representado a la provincia en un Mundial de Fútbol? Nació en Carriches y hoy tiene 72 años
El Mundial 2026 ya ha arrancado, y hasta el 19 de julio le esperan más de 100 partidos a los amantes del deporte rey
México y Sudáfrica dieron comienzo el pasado jueves en el mítico Estadio Azteca (2-0 para los mexicanos) una nueva edición -la 23ª- del Mundial de Fútbol, en Estados Unidos, Canadá y México. Es la mayor cita futbolística, tanto para los propios futbolistas como para los aficionados al deporte rey, que disfrutarán hasta el 19 de julio de un total de 104 partidos de las 48 selecciones participantes.
No es una cita cualquiera: es el adiós a esta competición de Leo Messi y Cristiano Ronaldo, dos ídolos para tantísimas generaciones. Es, seguramente, también el último baile de Neymar, que se acercó durante varios años a los dos astros anteriormente citados. Nos despediremos también de otros grandes futbolistas como Luka Modrić, Kevin de Bruyne o Mohamed Salah. Y en el otro lado están Mbappé, que quiere dar un golpe en la mesa, Olise -que llega como una de las grandes revelaciones de la temporada-, Lamine Yamal, que quiere repetir lo que ya consiguió en la Eurocopa de 2024... Un elenco de futbolistas en el que unos dirán 'adiós' y otros querrán decir 'aquí estoy yo' con más fuerza que nunca.
La lista de Luis de la Fuente para esta cita, de hasta 26 futbolistas, vuelve a confirmar algo: una edición más, el gran Eugenio Leal es hasta el momento el único toledano que ha representado a la provincia en un Mundial de fútbol. Nació en Carriches, jugó en el Atlético de Madrid, hoy tiene 72 años y participó en el Mundial de Argentina 1978 (caímos eliminados en la primera fase).
Toledo ha sido cuna de otros grandes futbolistas como Gregorio Goyo Benito -futbolista histórico del Real Madrid- o Abel Resino -del Atlético de Madrid- y, a pesar de que alguno de ellos sí ha ido convocado en alguna ocasión con el combinado nacional, nunca han llegado a participar en una Copa del Mundo. Orgullo que sí ha tenido David De Gea, que se crio en Illescas (municipio toledano) pero nació en Madrid.
La historia de todos los toledanos que han ido con la Selección Española, y los que están en activo
Son pocos los toledanos que han ido convocados con la Selección Española, aunque si ampliamos el margen a Castilla-La Mancha hay históricos como Andrés Iniesta o Cañizares. Los que han ido convocados con la Selección Española de Toledo son:
- Eugenio Leal, 13 veces, ¡y mundialista!
- Gregorio ‘Goyo’ Benito, 22 veces internacional
- Abel Resino, en 2 ocasiones
Y los toledanos en activo -y en la 'élite'- son:
- Oscar Valentín, del Rayo Vallecano
- Mario Martín, del Getafe
- Kike Pérez, del Venezia
- José Arnaiz, del Granada
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