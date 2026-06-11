Subasta en Toledo: la Junta vende dos inmuebles junto al Alcázar por menos de 88.000 euros

La Consejería de Hacienda, Administraciones Públicas y Transformación Digital de la Junta de Gobierno Local de Toledo ha adjudicado dos inmuebles que salieron a subasta el pasado mes de marzo en la plaza Horno de los Bizcochos, junto al Alcázar de Toledo. Un tercer inmueble de 46 metros cuadrados, también sacado a subasta, no ha sido adjudicado al no recibir ofertas.

Los inmuebles, ahora propiedad de la empresa ‘Lococuerva SL’, han sido adquiridos por un precio final de 88.000 euros y 73.769,34 euros, respectivamente. La cantidad correspondiente al precio de salida de la puja.

En cuanto al tercer inmueble que la Consejería ha sacado a subasta y no ha recibido ofertas de compra, era el más pequeño de los tres, concretamente de 46 metros cuadrados, y se ofrecía a un precio de salida de 49.636,51 euros.

Adjudicatarios

'Lococuerva SL' es la empresa que se ha impuesto en la subasta. Su domicilio social consta en la localidad de Olias del Rey y su principal actividad está dedicada a la promoción inmobiliaria, tanto construcción como comercialización de todo tipo de inmuebles.

También gestiona un edificio de tres plantas levantado en su día por la Empresa Municipal de la Vivienda (EMV) en el barrio de Azucaica, la Junta de Gobierno local de Toledo concedió licencia en marzo de 2025 para que esta promotora toledana pudiera transformar este antiguo local comercial ubicado en la calle Hortensia en un apartahotel con seis estudios.