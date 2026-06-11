La 'Sagrada Familia' en miniatura que se puede visitar en Toledo con un entorno natural de cuento y una gran torre

La Sagrada Familia ha sido el escenario principal de la despedida de León XIV de Barcelona, en el centenario de la muerte de su creador, Antoni Gaudí. El papa dio su bendición a la Torre de Jesucristo en un acto que recordó a todo el mundo el valor de este monumento en España. No es muy conocida, pero Toledo puede presumir de tener su propia versión en miniatura.

La ermita que recuerda a la Sagrada Familia que se puede visitar en Toledo

El municipio de Huerta de Valdecarábanos en la provincia de Toledo tiene un templo modernista que recuerda a la Sagrada Familia de Gaudí. La ermita de Nuestra Señora del Rosario de Pastoresa es obra Jesús Carrasco-Muñoz y Encina, inaugurada en el año 1910.

En el año 1904, se encargó al sacerdote del pueblo, Enrique Corral Reig, y al alcalde, Pedro García del Rincón, alcalde de Huerta, la construcción de una nueva Ermita para la Virgen, tras una visita a la Catedral Primada. La que ya existía se encontraba en mal estado.

Según explica la Hermandad de la Virgen del Rosario, que da nombre a esta ermita, la obra contaba con un presupuesto de 50.000 pesetas. Sin embargo, terminó costando 500.000 pesetas.

La ermita de Huerta de Valdecarábanos tiene un claro estilo modernista / Hermandad de la Virgen del Rosario

Su construcción responde al estilo imperante en esta época, el modernismo, tanto en su arquitectura como en la decoración. Los que lo han visto consideran que es un edificio muy original, sobre todo por la mezcla de estilos, como los contrafuertes y el pináculo románicos y góticos, respectivamente.

El elemento que más destaca en la ermita de Nuestra Señora del Rosario de Pastoresa en Huerta de Valdecarábanos de Toledo es su cúpula de corte bizantino. En su gran torre como en la Sagrada Familia de Gaudí se ejecuta un pequeño cimborrio cúbico, situado sobre el camarín de la Virgen.

La torre en sí cuenta con tres cuerpos, el primero es macizo hecho con ladrillo. En el segundo se aprecian unas ventanas que conectan con la parte en las que están las campanas. En el último hay un chapitel piramidal en el que se abren seis buhardillas.

Las vidrieras son un elemento muy especial de esta ermita toledana. Son en tonos azules, ámbar, roja y rojo, con una clara influencia francesa de Jules Maumejean. Hay que recordar que este taller también trabajó en la restauración de las vidrieras de la Catedral de Burgos, otro gran monumento como el de la Sagrada Familia.

Además, el trencadís de azulejos de color azul que colorea y bordea todo el edificio recuerda mucho al que se ve en el Parque Güell, otra de las grandes obras de Antoni Gaudí.

Otra parte llamativa del templo es la entrada al recinto, se hace a través de un pórtico sostenido que impresiona antes de conocer el interior. Además, está en un entorno único, que regala unas vistas espectaculares a todos los visitantes. La ermita está rodeada de naturaleza, regalando una imagen que parece sacada de un cuento.

La ermita destaca también por el entorno natural que la rodea / Ayuntamiento Huerta de Valdecarábanos

La ermita se asienta sobre una planta rectangular de una sola nave dividida por cinco arcos. El altar mayor se encuentra en ese primer tramo, que se cierra con el retablo y el camarín de la Vigen del Rosario de Pastores. En el lado de la Epístola descansan los restos de los promotores del templo.

Huerta de Valdecarábanos es un municipio con una población de menos de 2.000 habitantes y se encuentra a poco más de media hora de Toledo. Además de la ermita, destacan otros puntos como la Iglesia de San Nicolás de Bari del siglo XVIII, los restos de su castillo medieval o las bodegas locales.